Με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, ερευνητών, επαγγελματιών του αθλητισμού, στελεχών της αθλητικής βιομηχανίας και εκπροσώπων φορέων από ολόκληρο τον κόσμο, σε μία κατάμεστη από συνέδρους και προσκεκλημένους αίθουσα στο Grand Hotel, άνοιξε η αυλαία στη Θεσσαλονίκη του EASM 2026, το ετήσιο συνέδριο της European Association for Sport Management.

Η φετινή διοργάνωση έχει στο επίκεντρο τη διοίκηση του αθλητισμού και την κοινωνική ευημερία, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο ρόλο του αθλητισμού στη σύγχρονη κοινωνία.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου, ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, καθηγητής ΣΕΦΑΑ κ. Γιώργος Τζέτζης υπογράμμισε ότι ο αθλητισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά η σημασία του ξεπερνά κατά πολύ την εμπορική του διάσταση: «Ο αθλητισμός είναι μια τεράστια βιομηχανία, αλλά είναι πολύ περισσότερα από ένα εμπορικό προϊόν. Μπορεί να δημιουργήσει οικονομική και κοινωνική αξία, να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά και να συμβάλει στην κοινωνική ένταξη, τη συμμετοχή και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα», ανέφερε.

Όπως τόνισε, ένας από τους βασικούς στόχους του συνεδρίου είναι να εμπνεύσει τις αρχές και τις τοπικές κοινωνίες να αντιληφθούν τον αθλητισμό ως εργαλείο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Η διεθνής διάσταση του EASM 2026 είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς στη Θεσσαλονίκη έχουν συγκεντρωθεί συμμετέχοντες από 52 χώρες και έξι ηπείρους, ενώ το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 505 ερευνητικές παρουσιάσεις, δημιουργώντας ένα σημαντικό πεδίο ανταλλαγής γνώσης και ιδεών».

Αγγελούδης: «Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται την παγκόσμια κοινότητα του αθλητισμού»

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, καλωσόρισε τους συνέδρους εκ μέρους της πόλης, αναφερόμενος στη μακρά ιστορία της Θεσσαλονίκης και στη διαχρονική της σχέση με τον αθλητισμό.

«Εκ μέρους της πόλης της Θεσσαλονίκης, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας καλωσορίζω. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με πλούσια ιστορία και ισχυρή σύνδεση με τον αθλητισμό», σημείωσε.

Ο κ. Αγγελούδης υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της διοργάνωσης ως ευκαιρίας για ανταλλαγή γνώσης και ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, καλώντας τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φιλοξενία της Θεσσαλονίκης.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της αθλητικής διοίκησης στην Ελλάδα, σημείωσε ότι η προσπάθεια ανάπτυξης του sport management αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγής του αθλητικού προϊόντος. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τον σύγχρονο ελληνικό αθλητισμό χωρίς την παρουσία και τη συμβολή των στελεχών της αθλητικής διοίκησης».

Αναστασιάδης (Πρύτανης Α.Π.Θ): «Το πανεπιστήμιο και ο αθλητισμός ως γέφυρες μεταξύ των κοινωνιών»

Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ κ. Κυριάκος Αναστασιάδης, εκ μέρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς παρουσίας στο συνέδριο και της συνάντησης ανθρώπων από διαφορετικά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Όπως ανέφερε, η παγκόσμια συμμετοχή στο EASM 2026 αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός αφορά και επηρεάζει την κοινωνία πολύ πέρα από τα στενά όρια του αθλητισμού.

«Οι σύγχρονες κοινωνίες χρειάζονται θεσμούς που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά και ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτό», τόνισε.

Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο ενός σύγχρονου πανεπιστημίου ως ενός διεθνούς και ανοιχτού οργανισμού, που συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Σύμφωνα με τον κ. Αναστασιάδη, το EASM 2026 μπορεί να αποτελέσει πλατφόρμα για ουσιαστικό διάλογο, αμφισβήτηση υφιστάμενων αντιλήψεων και παραγωγή νέας γνώσης προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αθλητικής βιομηχανίας και της κοινωνίας.

Ρουσέτη: «Συνεργασία, καινοτομία και ιδέες για το μέλλον»

Η πρόεδρος της ΕλλΕΕΔΑΑ, Μάγδα Ρουσέτη καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας την ιδιαίτερη χαρά για τη συνδιοργάνωση του EASM μαζί με το ΤΕΦΑΑ και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Όπως σημείωσε, το EASM αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη διεθνή κοινότητα του sport management να συναντηθεί, να ανταλλάξει απόψεις και να εξετάσει τις προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου.

«Το EASM προσφέρει την ιδανική πλατφόρμα για τη δημιουργία ευκαιριών συνεργασίας, την ανάπτυξη πρωτοποριακών ιδεών και την εξεύρεση λύσεων με προοπτική για το μέλλον», ανέφερε.

Η εναρκτήρια τελετή έθεσε τις βάσεις για ένα συνέδριο που δεν περιορίζεται στην παρουσίαση της ακαδημαϊκής έρευνας, αλλά επιδιώκει να συνδέσει την επιστημονική γνώση με την πράξη και να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση του αθλητισμού μπορεί να ανταποκριθεί στις ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Tο EASM 2026 μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε διεθνές σημείο συνάντησης για το παρόν και το μέλλον της αθλητικής διοίκησης».

Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται (μέχρι την Παρασκευή 18/9) με ερευνητικές παρουσιάσεις, θεματικές συνεδρίες, συζητήσεις και ευκαιρίες δικτύωσης, με επίκεντρο την εξέλιξη του αθλητισμού και της διοίκησής του σε μια ολοένα πιο διασυνδεδεμένη κοινωνία.

Ευρωπαϊκό Συνέδριο του European Association for Sport Management

European Association for Sport Management Conference 2026

15–18 Σεπτεμβρίου 2026

Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.easm2026.com/

Επικοινωνία: info@easm2026.com