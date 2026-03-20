«Εάν δουλεύεις στην εστίαση, σε αφορά»: Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Τη σημασία της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον επισιτισμό εξηγεί με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Εάν δουλεύεις στην εστίαση, αυτό το βίντεο σε αφορά. Κι αν δεν δουλεύεις στείλτο ε κάποιον φίλο ή φίλη που δουλεύει» αναφέρει στην αρχή.

«Υπογράφηκε νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον επισιτισμό. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια: Αυξήσεις στους μισθούς» σημειώνει.

«Μιλάμε για αυξήσεις από 6% έως 25% πάνω στον κατώτατο μισθό» όπως υποστηρίζει, για να συμπληρώσει ότι «πλέον ο κατώτατος μισθός στην εστίαση διαμορφώνεται: Από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ + επιδόματα, όπως 10% για εποχική δουλειά και έως 15% για τουριστική εκπαίδευση».