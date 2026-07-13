Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών: Τμηματικός αποκλεισμός αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας λόγω έργων

Εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση στις κοίτες των διαχωριστικών στηθαίων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τρίτη 14 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, από τις 05:00π.μ. έως τη δύση του ηλίου, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες καθαρισμού στις κοίτες των διαχωριστικών στηθαίων (μεταλλικών και σκυροδέματος) αφορούν το τμήμα της οδού από τον Ανισόπεδο Κόμβο Θέρμης (Χ.Θ. 13+500) έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Σχολαρίου (Χ.Θ. 27+000) και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Τα συνεργεία θα εργάζονται με κινητές μονάδες στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος και θα απαιτηθεί τμηματικός αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας για διαστήματα σχετικά μικρής διάρκειας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.