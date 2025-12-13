E, ναι. Είναι επιτυχία

Τόνοι διαδικτυακού μελανιού έχουν ήδη χυθεί για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup. O καθένας, οι περισσότεροι αγνοώντας το ευρωπαϊκό περιβάλλον, προσεγγίζει την εκλογή του μέσα από τις πολιτικές του τοποθετήσεις. Δεν είναι όμως όλα τα θέματα για να πλαισιώνονται στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Η συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται με μικροκομματικά κριτήρια, ή με το αν συμφωνεί κάποιος με την πολιτική της κυβέρνησης, αλλά με εθνικά.

Για την εκλογή σε μια τέτοια θέση απαιτούνται δύο προϋποθέσεις: Η πρώτη είναι το πρόσωπο. Η δεύτερη η χώρα που εκπροσωπεί. Είναι μια επιτυχία του Υπουργού Οικονομικών της χώρας καθώς αναγνωρίστηκε η θετική παρουσία του στον θώκο αλλά και το κύρος που διαθέτει στις τάξεις της Ε.Ε. και των συναδέλφων του.

Είναι όμως και μια εξέλιξη με συμβολισμούς για το αποτύπωμα της ελληνικής οικονομίας και την πρόοδο της χώρας. Είναι μια εξέλιξη που αποτυπώνει την βελτίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας. Από μια χώρα που συμβόλιζε σε επίπεδο μακρο-οικονομίας την αποτυχία, που βιώσαμε ως κοινωνία με την μακρά και επώδυνη κρίση, πλέον η ελληνική οικονομία είναι ταυτόσημο με την “επιστροφή” σε υγιείς βάσεις.

Προφανώς αυτό, όπως πολλές φορές έχουμε επισημάνει, η θετική πορεία στα μακρο-οικονομικά και τους δείκτες πρέπει επιτέλους να περάσει και στην κοινωνία, στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης, του πραγματικού εισοδήματος, τη μείωση της ακρίβειας.

Αλλά αυτό δεν είναι το επίδικο της συζήτησης της εκλογής του Πιερρακάκη στην ηγεσία του Eurogroup αλλά και του ESM. Οι συμβολισμοί και η ουσία αυτής είναι αναμφίβολα θετικά.