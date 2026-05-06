e-ΕΦΚΑ: Ψηφιακό «άλμα» στην κοινωνική ασφάλιση με το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα

Σε τροχιά πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού εισέρχεται ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), παρουσιάζοντας το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), ένα έργο-σταθμό που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Φορέα.

Το νέο σύστημα συνιστά ουσιαστικά μια συνολική επανεκκίνηση του ασφαλιστικού πληροφοριακού περιβάλλοντος, αναβαθμίζοντας κρίσιμες λειτουργίες του Φορέα — από τη διαχείριση εισφορών και ασφαλιστικού χρόνου, έως τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και την απονομή συντάξεων και παροχών. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ενιαία εφαρμογή κανόνων ασφάλισης, επιτάχυνση διαδικασιών και άμεση προσαρμογή σε νομοθετικές αλλαγές.

Ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα

Πέρα από μια απλή τεχνολογική αναβάθμιση, το Ο.Π.Σ. σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Τα επιμέρους συστήματα ενοποιούνται σε ένα συνεκτικό και διαλειτουργικό περιβάλλον, το οποίο διασυνδέεται με βασικούς δημόσιους φορείς, όπως η ΑΑΔΕ και το ΓΕΜΗ.

Η ενοποίηση αυτή ενισχύει τη διαφάνεια, περιορίζει τα διοικητικά κενά και διασφαλίζει την αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ υπηρεσιών.

Άμεσα οφέλη για πολίτες και επιχειρήσεις

Η εφαρμογή του νέου συστήματος αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα:

Ταχύτερη απονομή συντάξεων , μέσω αυτοματοποιημένων και ενιαίων διαδικασιών.

, μέσω αυτοματοποιημένων και ενιαίων διαδικασιών. Αναβάθμιση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) , με μεγαλύτερη ακρίβεια στα ασφαλιστικά δεδομένα.

, με μεγαλύτερη ακρίβεια στα ασφαλιστικά δεδομένα. Μείωση της γραφειοκρατίας , χάρη στο νέο Μητρώο Εργοδοτών και την ψηφιακή διακίνηση δικαιολογητικών.

, χάρη στο νέο Μητρώο Εργοδοτών και την ψηφιακή διακίνηση δικαιολογητικών. Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, με καλύτερη παρακολούθηση εισφορών και προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Πανελλαδική ενημέρωση και διάλογος

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, παρουσίασε το σχέδιο στην Πάτρα στις 5 Μαΐου 2026. Η εκδήλωση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο ενημερωτικών δράσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε πόλεις όπως το Ηράκλειο και η Λάρισα, ενώ αναμένονται αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Οι δράσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής διαβούλευσης με τη συμμετοχή θεσμικών φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιμελητηρίων, καθώς και επαγγελματιών του κλάδου, υπογραμμίζοντας τη σημασία συνεργασίας σε ένα τόσο κρίσιμο εγχείρημα.

Μέρος του σχεδίου «Ελλάδα 2.0»

Το νέο Ο.Π.Σ. εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και υλοποιείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα NextGenerationEU.

Με τον τρόπο αυτό, η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα φάση θεσμικής και λειτουργικής ωριμότητας: περισσότερο ενιαία, σύγχρονη και τεχνολογικά προηγμένη. Στο νέο αυτό περιβάλλον, ενισχύεται ουσιαστικά η διοικητική ικανότητα του Φορέα και αναβαθμίζεται η διαλειτουργικότητα των συστημάτων, διασφαλίζοντας την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών, με επίκεντρο την αξιοπιστία και τη διαφάνεια, προς πολίτες και επιχειρήσεις.