e-ΕΦΚΑ: Νέες δυνατότητες αναλυτικής ενημέρωσης για τις ρυθμισμένες οφειλές

Ηδιοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι δύο νέες ψηφιακές λειτουργικότητες προστέθηκαν στο Dashboard του Πολίτη, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις ρυθμισμένες οφειλές τους και την πορεία εξόφλησης των δόσεών τους.

Πρόκειται για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες «Ανάλυση δόσεων της ρύθμισης» και «Ανάλυση οφειλών της ρύθμισης», μέσω των οποίων παρέχεται πλέον αναλυτική εικόνα τόσο των δόσεων όσο και των επιμέρους οφειλών που περιλαμβάνονται σε κάθε ρύθμιση.

Ειδικότερα, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν:

την αναλυτική εικόνα των δόσεων κάθε ρύθμισης, με τα αντίστοιχα ποσά, τις ημερομηνίες λήξης και την κατάσταση εξόφλησης κάθε δόσης,

τα επιμέρους ποσά και τις οφειλές που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση, ώστε να γνωρίζουν αναλυτικά τη σύνθεσή της, καθώς και τις πληροφορίες κάθε ρύθμισης ξεχωριστά, εφόσον έχουν περισσότερες από μία ρυθμίσεις.

Σημειώνεται ότι, για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, στο Dashboard εμφανίζεται το πραγματικό ανεξόφλητο υπόλοιπο, συνυπολογίζοντας τυχόν μερικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, διασφαλίζοντας την ακριβή και ολοκληρωμένη ενημέρωση του πολίτη για τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η προσθήκη των δύο νέων ψηφιακών λειτουργικοτήτων εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια του e-ΕΦΚΑ για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του, με έμφαση στην άμεση, στην αναλυτική και στην εύχρηστη πληροφόρηση. Στόχος είναι οι πολίτες να έχουν σαφή εικόνα των οικονομικών τους εκκρεμοτήτων και να μπορούν να παρακολουθούν αποτελεσματικότερα τις ρυθμίσεις των οφειλών τους.