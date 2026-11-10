e-ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Καταβάλλονται επιδόματα ανεργίας, μητρότητας και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης

Εβδομάδα πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση (ΔΥΠΑ), για 59.600 δικαιούχους, καθώς αναμένεται να καταβληθούν συνολικά 64,5 εκατ. ευρώ μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές αφορούν εφάπαξ παροχές, επιδόματα ανεργίας και μητρότητας, καθώς και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

Από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 20 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους για την εξόφληση εφάπαξ παροχών.

Τι θα καταβάλει η ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ προβλέπονται οι ακόλουθες πληρωμές:

20 εκατ. ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

3 εκατ. ευρώ σε 4.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1,5 εκατ. ευρώ σε 2.500 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Συνολικά, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 44,5 εκατ. ευρώ σε 58.700 δικαιούχους, ενώ μαζί με τις πληρωμές του e-ΕΦΚΑ το ποσό φτάνει τα 64,5 εκατ. ευρώ.