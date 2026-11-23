Συνολικά 2.516.800.668,52 ευρώ πρόκειται να καταβληθούν σε 4.359.620 δικαιούχους από σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το μεγαλύτερο μέρος των καταβολών αφορά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2026, ενώ περιλαμβάνονται επίσης εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, παροχές μητρότητας και πληρωμές προγραμμάτων απασχόλησης.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες καταβολές:

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου: Θα καταβληθούν 1.342.580.546,38 ευρώ σε 2.653.607 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2026.

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: Θα καταβληθούν 1.111.720.122,14 ευρώ σε 1.646.363 δικαιούχους, επίσης για κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου.

Από τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου: Θα καταβληθούν 17 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου: Θα καταβληθούν 900.000 ευρώ σε 270 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πόρου.

Ποια επιδόματα καταβάλλει η ΔΥΠΑ

Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προβλέπονται οι εξής πληρωμές κατά το διάστημα 23-27 Νοεμβρίου:

23 εκατ. ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

600.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την καταβολή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των δύο φορέων.