e-ΕΦΚΑ: Διακοπή των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και της ασφαλιστικής ικανότητας

Από σήμερα, 14 Απριλίου δεν θα είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες έκδοσης της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας και ασφαλιστικής ικανότητας σε έμμεσα μέλη, όπως ανακοίνωση ο e- ΕΦΚΑ .

Η προσωρινή διακοπή οφείλεται στη μετάπτωση των δεδομένων της ασφαλιστικής ικανότητας στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (νέο ΟΠΣ).

Ειδικότερα, από τις 14 Απριλίου έως και τις 20 Απριλίου 2026, δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν:

την έκδοση και τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ),

τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η διακοπή αυτή κρίνεται αναγκαία για τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του νέου Πληροφοριακού Συστήματος, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.