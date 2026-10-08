Ε. Αγαπηδάκη: Πάνω από 70.000 επισκέψεις ΚΟΜΥ σε όλη την Ελλάδα

Το 1ο ΚΑΠΗ Ιλίου επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, συνοδεύοντας τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ), στο πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της πρόληψης στη χώρα.

Η δράση των ΚΟΜΥ εντάσσεται στη νέα ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της δημόσιας υγείας, φέρνοντας τις υπηρεσίες κοντά στους ανθρώπους που δυσκολεύονται να έχουν εύκολη πρόσβαση στις δομές υγείας.

Στο 1ο ΚΑΠΗ Ιλίου, τα κλιμάκια παρείχαν δωρεάν προληπτικό έλεγχο, ο οποίος περιλάμβανε:

Μέτρηση χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, σακχάρου και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.

Έλεγχο αιματοκρίτη, αρτηριακής πίεσης, οξυγόνου και δείκτη μάζας σώματος (BMI).

Παράλληλα, αξιοποιήθηκε η τηλεϊατρική σε διασύνδεση με το Κέντρο Υγείας Κερατσινίου, όπου γενικός ιατρός/παθολόγος, καρδιολόγος, πνευμονολόγος και δερματολόγος παρείχαν εξ αποστάσεως υποστήριξη.

Ο εξοπλισμός των ΚΟΜΥ επιτρέπει τη διενέργεια καρδιογραφήματος, μέτρησης πίεσης, οξυγόνου, θερμομέτρησης, ωτοσκόπησης, δερματοσκόπησης, σπιρομέτρησης, καθώς και υπέρηχων (θυρεοειδούς, καρδιάς, άνω/κάτω κοιλίας, αγγείων κάτω άκρων).

Μέχρι σήμερα, οι ΚΟΜΥ έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 70.000 επισκέψεις σε όλη τη χώρα, 15.500 κατ’ οίκον, και 54.500 σε σταθερά σημεία της κοινότητας, καλύπτοντας σχεδόν το 50% της επικράτειας.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός συνομίλησε με τους πολίτες και το προσωπικό, ενημερώθηκε για τις ανάγκες της περιοχής και τόνισε πως η ενίσχυση της δημόσιας υγείας στη Δυτική Αθήνα αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η δράση λειτουργεί συμπληρωματικά στο Εθνικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», μετατρέποντας την πρόληψη από απλή ενημέρωση σε έμπρακτη φροντίδα.

Σε δήλωσή της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανέφερε: «Η πρόληψη αποκτά πραγματική αξία όταν φτάνει στον άνθρωπο και γίνεται μέρος της καθημερινότητάς του. Αυτό ακριβώς κάνουμε με τις Κινητές Ομάδες Υγείας: βγαίνουμε από τα όρια των δομών και πηγαίνουμε εκεί όπου βρίσκονται οι συμπολίτες μας, προσφέροντας δωρεάν φροντίδα και προληπτικό έλεγχο.

Σήμερα, στο 1ο ΚΑΠΗ Ιλίου, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ζεστά με τους ανθρώπους μας και να δούμε από κοντά το σπουδαίο έργο των ΚΟΜΥ. Θέλουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που δεν περιμένει τον πολίτη να ψάξει για φροντίδα, αλλά βρίσκεται δίπλα του, έγκαιρα, οργανωμένα και με ανθρώπινο πρόσωπο, δίνοντας έμφαση σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι για εμάς απόλυτη προτεραιότητα και οι ΚΟΜΥ αποτελούν το βασικό μας εργαλείο για να κάνουμε αυτή την αλλαγή πράξη στην καθημερινή ζωή των πολιτών.»

Στη δράση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής Ιλίου: η Ελένη Γεωργοπούλου Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας, ο Σταύρος Ιωσηφίδης Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης & Καθαριότητας, ο Γεώργιος Θεοδόσης Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Εξυπηρέτησης Πολίτη, η Μαρία-Μάνια Αργυροπούλου Εντεταλμένη Σύμβουλος Ενεργούς Γήρανσης Κ.Α.Π.Η., ο Δημήτριος Λιόσης Εντεταλμένος Σύμβουλος Τοπικής Επιχειρηματικότητας & Δημοτικού Κοιμητηρίου, η Αγγελική Κωνσταντοπούλου Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας και η Παναγιώτα Χριστούλη Προϊσταμένη ΚΑΠΗ Δήμου Ιλίου.τογραφίες