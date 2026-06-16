Ε. Αγαπηδάκη: Ενίσχυση της κατ’ οίκον φροντίδας και της τηλεϊατρικής

Την ανάγκη μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο πρωτοβάθμιας φροντίδας, ανέδειξε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στο 5ο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας με θέμα «Σύγχρονες Προκλήσεις και Προοπτικές στη Δημόσια Υγεία», που διοργάνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

«Το μοντέλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας που περίμενε τον ασθενή να προσέλθει στα κέντρα υγείας έχει πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο του. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χρειάζεται να βρούμε νέες προσεγγίσεις, να θυμηθούμε τις θεμελιώδεις αξίες της δημόσιας υγείας και να διαμορφώσουμε σύγχρονα μοντέλα φροντίδας που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα», τόνισε.

Η κ. Αγαπηδάκη παρουσίασε τον στρατηγικό σχεδιασμό του υπουργείου για την ενίσχυση της κατ’ οίκον φροντίδας και της τηλεϊατρικής, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συνένωση των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ), των κινητών μονάδων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Δικτύου Τηλεϊατρικής, με στόχο τη δημιουργία κοινού επιχειρησιακού κέντρου στο Νοσοκομείο «Αττικόν».

«Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε με κατ’ οίκον ιατρική φροντίδα και κατ’ οίκον νοσηλεία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια για την παροχή ογκολογικής φροντίδας και χημειοθεραπείας στο σπίτι.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός τόνισε ότι η τηλεϊατρική αποτελεί ήδη βασικό εργαλείο της δημόσιας υγείας, επιτρέποντας ακόμη και εξειδικευμένες ιατρικές παρεμβάσεις από απόσταση.

«Το μοντέλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας που περίμενε τον ασθενή να προσέλθει στα κέντρα υγείας έχει πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο του», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι η νέα πραγματικότητα απαιτεί προσέγγιση «εκτός δομών» και ενίσχυση των υπηρεσιών στην κοινότητα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο του ΕΟΔΥ και στην ανάγκη επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό του, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της ψηφιοποίησης του συστήματος υγείας, η οποία, όπως είπε, θα αποτελέσει πολύτιμη παρακαταθήκη για τον σχεδιασμό μελλοντικών πολιτικών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις προκλήσεις που απορρέουν από την κλιματική κρίση και την αύξηση των χρόνιων νοσημάτων, κάνοντας λόγο για μεγαλύτερη επιβάρυνση των συστημάτων υγείας και αυξημένες ανάγκες νοσηλείας.