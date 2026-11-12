Ε. Αγαπηδάκη από ορεινή Ξάνθη: Η υγεία είναι δικαίωμα όλων – Δωρεάν εξετάσεις και τηλεϊατρική σε απομακρυσμένα χωριά

Στις κοινότητες της ορεινής Ξάνθης βρέθηκε σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο πλαίσιο της περιοδείας της στη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και πρόληψης.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη επισκέφθηκε τα χωριά Κένταυρος και Γλαύκη, όπου οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν δράσεις στα Περιφερειακά Ιατρεία των δύο οικισμών, καθώς και κατ’ οίκον επισκέψεις, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους. Αξιοποιώντας σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό και τις δυνατότητες της τηλεϊατρικής, οι ΚΟΜΥ έφεραν την ιατρική φροντίδα κοντά στους πολίτες, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε εξετάσεις και υπηρεσίες που διαφορετικά θα απαιτούσαν μετακίνηση σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα.

Μάλιστα, η καθοριστική συμβολή των ΚΟΜΥ αναδείχθηκε έμπρακτα στη Γλαύκη, όπου κατά τη διάρκεια των δράσεων εντοπίστηκε περιστατικό γυναίκας με χαμηλό κορεσμό οξυγόνου και υγρό στον πνεύμονα· η ιατρική ομάδα προχώρησε άμεσα στην κλήση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και ασφαλή διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια των δράσεων, η Αναπληρώτρια Υπουργός δήλωσε: «Για εμάς έχει ιδιαίτερη σημασία η μεγάλη ανταπόκριση που καταγράφεται. Βλέπουμε ότι οι πολίτες αγκαλιάζουν αυτή την πρωτοβουλία. Έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν δωρεάν και να υποβληθούν σε αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις, υπερηχογράφημα, σπιρομέτρηση, τρίπλεξ, καρδιογράφημα, καθώς και σε μια σειρά άλλων εξετάσεων, ακόμη και εξειδικευμένων δερματολογικών εξετάσεων.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και, πάνω απ’ όλα, με την ανθρωπιά και την προσφορά των υγειονομικών ομάδων, οι Κινητές Ομάδες Υγείας συνεχίζουν να παρέχουν δωρεάν φροντίδα σε όλους τους πολίτες, όπου κι αν βρίσκονται. Γιατί η υγεία είναι δικαίωμα όλων των πολιτών».

Κατά την παραμονή της στη Γλαύκη, η Αναπληρώτρια Υπουργός επισκέφθηκε επίσης και τα δύο σχολεία της περιοχής, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους μαθητές.

Νωρίτερα, η Αναπληρώτρια Υπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ξάνθης, Στράτο Κοντό, παρουσία του Αντιδημάρχου Υγείας, Κωνσταντίνου Γκαγκαλίδη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η περαιτέρω αξιοποίηση των Κινητών Ομάδων Υγείας και η στενότερη συνεργασία Υπουργείου Υγείας και Δήμου, με έμφαση στις απομακρυσμένες κοινότητες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και η ανάγκη συστηματικής υποστήριξης των χρονίως πασχόντων κατά τη θεραπεία και μετά από νοσηλείες.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στον σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων για την υποστήριξη των ασθενών με χρόνια νοσήματα ώστε να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής και να αποφεύγουν τις υποτροπές που οδηγούν σε νοσηλείες.

Συζητήθηκε, επίσης, η αξιοποίηση της τηλεϊατρικής για την εξέταση και παρακολούθηση ασθενών σε απομακρυσμένες περιοχές από εξειδικευμένους γιατρούς χωρίς συνεχείς μετακινήσεις, σε συνδυασμό με δημοτικές υπηρεσίες, όπως το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», για τον εντοπισμό αναγκών και την υποστήριξη των πολιτών, αλλά και η ανάγκη στοχευμένων παρεμβάσεων πρόληψης και αγωγής υγείας στις ορεινές και ακριτικές περιοχές.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ξάνθης, Στράτος Κοντός, ανέδειξε τις δυσκολίες πρόσβασης των κατοίκων της ορεινής περιοχής σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη μετεγχειρητικής παρακολούθησης των ογκολογικών ασθενών και στην ενίσχυση της καρδιολογικής φροντίδας.

Η περιοδεία της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα συνεχίζεται αύριο, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στον Νομό Έβρου, όπου οι Κινητές Ομάδες Υγείας θα πραγματοποιήσουν δράσεις στο Μικρό Δέρειο και στη Ρούσσα, συνεχίζοντας την παροχή δωρεάν υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και πρόληψης στις ακριτικές κοινότητες.