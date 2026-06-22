Ε. Αγαπηδάκη από Ημαθία: Η πρόληψη φτάνει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων περιοδειών των κυβερνητικών στελεχών σε ολόκληρη τη χώρα, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, πραγματοποίησε διαδοχικές επισκέψεις στα Περιφερειακά Ιατρεία στη Φυτεία, το Αρκοχώρι και το Αγγελοχώρι του Νομού Ημαθίας, όπου οι Κινητές Ομάδες Υγείας πραγματοποίησαν δράσεις δωρεάν προληπτικού ελέγχου και παροχής υπηρεσιών υγείας σε σταθερά σημεία, στα Περιφερειακά Ιατρεία, στα Τοπικά Ιατρεία των περιοχών αλλά και κατ’ οίκoν.

Στόχος της επίσκεψης ήταν η προσωπική εποπτεία των δράσεων που υλοποιούν οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ), καθώς και η άμεση επικοινωνία με τους πολίτες σχετικά με το μεγάλο πρόγραμμα των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των εξετάσεων εντοπίστηκαν πολλές περιπτώσεις κατοίκων με σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση και άλλα χρόνια νοσήματα τα οποία δεν είχαν διαγνωστεί.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους κατοίκους των περιοχών αυτών, να ακούσει τις ανάγκες τους και να τους ενημερώσει για τη σημασία της πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου, ο οποίος πλέον πηγαίνει «πόρτα-πόρτα» ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες κοινότητες και τόνισε ότι:

«Για εμάς, η Υγεία δεν ξεκινά από το νοσοκομείο. Ξεκινά από την πρόληψη, από την καθημερινότητα του πολίτη στο χωριό και στην περιφέρεια. Με τις Κινητές Ομάδες Υγείας σπάμε την απομόνωση και φέρνουμε το κράτος δίπλα στον άνθρωπο. Δεν περιμένουμε να νοσήσει κάποιος για να τον φροντίσουμε· πηγαίνουμε εμείς εκεί, προσφέροντας δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σοβαρά νοσήματα.

Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: Κανένας πολίτης δεν είναι μόνος του, όσο μακριά κι αν ζει από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η πρόληψη σώζει ζωές και είναι δικαίωμα όλων».

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Περιφερειακών Ιατρείων, η Αναπληρώτρια Υπουργός εξήρε το έργο τους και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει σταθερά την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου για την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όχι μόνο με την ενίσχυση του υπάρχοντος προσωπικού αλλά επενδύοντας στην πρόληψη ως τον βασικό πυλώνα για ένα βιώσιμο και ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας.

Όλο αυτό το διάστημα, σχεδόν 50.000 πολίτες έχουν ωφεληθεί από τη δράση τους, ενώ πάνω από 12.000 άνθρωποι έλαβαν υγειονομική φροντίδα στο σπίτι τους. Οι συμπολίτες μας που αδυνατούν να μετακινηθούν, έχουν πλέον τη δυνατότητα να καλέσουν στο 1135 και να ζητήσουν δωρεάν κατ’ οίκον υπηρεσίες.