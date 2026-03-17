Δυτική Θεσσαλονίκη και υγεία στο επίκεντρο: Έργα που αλλάζουν την πόλη και ενίσχυση κρίσιμων δομών.

Στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου μεγάλα έργα και αναπλάσεις ήδη αλλάζουν την εικόνα της περιοχής, βρέθηκε ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού Μακεδονίας Μιχάλης Μπεκίρης, συνοδευόμενος από τον Συντονιστή του Γραφείου του Πρωθυπουργού Μακεδονίας Γιάννη Παπαγεωργίου.

Κατά τη σύσκεψη εργασίας στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης με τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου, στο επίκεντρο βρέθηκαν τα έργα που προχωρούν, αλλά και οι παρεμβάσεις που επιταχύνονται ώστε τα αποτελέσματα να φτάνουν πιο γρήγορα στους πολίτες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε υποδομές, σχολεία και τον αθλητισμό, με σαφή στόχο η δυτική Θεσσαλονίκη να βιώσει άμεσα τις αλλαγές στην πράξη, μέσα από έργα που εξελίσσονται αλλά και νέες παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον χώρο όπου θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται το νέο υπερσύγχρονο κολυμβητήριο δυτικής Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού περίπου 32 εκατ. ευρώ, το οποίο θα περιλαμβάνει ολυμπιακή πισίνα 50 μέτρων, κερκίδες και σύγχρονες εγκαταστάσεις για τον υγρό στίβο, ενισχύοντας ουσιαστικά τις αθλητικές υποδομές της περιοχής.

Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία των σχολικών έργων μέσω ΣΔΙΤ, με έμφαση στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο προχωρά με ταχείς ρυθμούς και αναμένεται να παραδοθεί σε χρόνο-ρεκόρ, ώστε να λειτουργήσει κανονικά με τη νέα σχολική χρονιά, δίνοντας άμεση λύση σε ένα χρόνιο ζήτημα της περιοχής.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», όπου δόθηκε έμφαση στις σύγχρονες υπηρεσίες υγείας και στις εξειδικευμένες μονάδες του νοσοκομείου.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο νέο κτίριο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας που κατασκευάζεται στο νοσοκομείο, ένα έργο που ενισχύει ουσιαστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας και φέρνει στην πράξη σύγχρονες, καινοτόμες θεραπείες και στη Βόρεια Ελλάδα.

Το έργο θα περιλαμβάνει εξειδικευμένα εργαστήρια, μονάδες νοσηλείας και τη Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων, ενισχύοντας τη δυνατότητα αντιμετώπισης σύνθετων αιματολογικών νοσημάτων και δίνοντας νέες δυνατότητες στους ασθενείς.

Το νέο κτίριο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά έργα στον χώρο της υγείας για τη Βόρεια Ελλάδα, αναβαθμίζοντας συνολικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την ανάπτυξη προηγμένων θεραπειών στη χώρα.

Όπως τονίστηκε, η συνολική στρατηγική για τη Θεσσαλονίκη συνδυάζει έργα υποδομών με παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, ώστε η πρόοδος να αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών.