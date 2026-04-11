Δυτική Όχθη: Θάνατος Παλαιστινίου από επίθεση Ισραηλινών εποίκων

Ένας νεαρός άνδρας σκοτώθηκε από σφαίρες κατά τη διάρκεια επίθεσης Ισραηλινών εποίκων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, σε περιστατικό που σημειώθηκε σε ένα χωριό στα βορειοδυτικά της Ραμάλα, ένδειξη της κλιμάκωσης της βίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο Άλι Μάτζεντ Χαμάντνα, 23 ετών, «έφτασε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιατρικό Κέντρο Παλαιστίνης» αφού «τραυματίστηκε από σφαίρα εποίκων» στην κοινότητα Ντέιρ Τζαρίρ, ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτηση στο Telegram.

Ο Χαμάντνα έφερε διαμπερές τραύμα στο στήθος.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa, λίγο νωρίτερα, «ένοπλοι έποικοι, υπό την προστασία των ισραηλινών δυνάμεων, επιτέθηκαν στο Ντέιρ Τζαρίρ» και «άνοιξαν πυρ, με αληθινές σφαίρες, εναντίον των κατοίκων».

Ο στρατός και η αστυνομία του Ισραήλ δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο.

Η βία στη Δυτική Όχθη αυξήθηκε κατακόρυφα μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, που οδήγησε στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και μετά την εφαρμογή της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα, στις 10 Οκτωβρίου, ενώ εντάθηκαν αφού ξεκίνησε, στα τέλη Φεβρουαρίου, ο πόλεμος στο Ιράν και τον Λίβανο. Σύμφωνα με τις παλαιστινιακέ αρχές, επτά Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από πυρά εποίκων στη Δυτική Όχθη από τις αρχές Μαρτίου.

Με βάση μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 1.058 Παλαιστίνιοι, μαχητές αλλά και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από στρατιώτες ή από εποίκους στη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Στο ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί, άμαχοι και στρατιώτες, από επιθέσεις Παλαιστινίων ή κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με επίσημα, ισραηλινά στοιχεία.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP