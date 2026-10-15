Δυτ. Μακεδονία: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις στο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης

Τέθηκε από χθες (Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026) το μεσημέρι εκ νέου στη διάθεση των πολιτών για υποβολή αιτήσεων, η ηλεκτρονική εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που υλοποιείται από τον ΟΠΕΚΑ. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, το Πρόγραμμα επεκτείνεται πέραν των Δήμων Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας του Έβρου που εφαρμόζεται ήδη, σε Δήμους και Δημοτικές Ενότητες των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Δράμας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Η ένταξη στο πρόγραμμα των τεσσάρων Π.Ε. της Δυτική Μακεδονίας, προσφέρει ένα επιπλέον κίνητρο σε νέους και οικογένειες να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν, σε μια Περιφέρεια με έντονο το δημογραφικό πρόβλημα.

Οικονομική ενίσχυση σε δύο δόσεις

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα στα νοικοκυριά που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν μόνιμα στις επιλέξιμες περιοχές να λάβουν οικονομική ενίσχυση δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την οριστική έγκριση της αίτησης και η δεύτερη μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής ενώ, για πρώτη φορά, προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης προκειμένου να υποστηριχθούν τα νοικοκυριά στα έξοδα της μετεγκατάστασης.

Το κίνητρο μόνιμης εγκατάστασης για τους νέους

Επίσης, για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ελλήνων πολιτών που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν μόνιμα στις παραπάνω περιοχές, προερχόμενοι, πριν τη μετεγκατάστασή τους, από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε απόφοιτους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων που αποφοίτησαν μετά την 1/1/2025 και επιθυμούν να παραμείνουν μόνιμα μετά την αποπεράτωση των σπουδών τους ενώ, δεν απαιτείται πλέον η απόδειξη ύπαρξης εργασίας στον τόπο μετεγκατάστασης.

Η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του gov.gr στη εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης (https://relocation.vouchers.gov.gr). Το Πρόγραμμα θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την κάλυψη του μέγιστου αριθμού των 1.000 νοικοκυριών και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.