Δυστύχημα Λούνα Παρκ: Νέα Ποινική δίωξη σε βάρος αιρετών και στελεχών του δήμου Κασσάνδρας

Δικαίωση θεωρεί η οικογένεια του 19χρονου, που έχασε τη ζωή του στο τραγικό περιστατικό του λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τη νέα ποινική δίωξη που ασκήθηκε, αυτή τη φορά σε βάρος αιρετών και στελεχών του δήμου Κασσάνδρας. Ο πατέρας τουΓιάννη Καμπαϊλή υποστηρίζει ότι είναι συναυτουργοί στον θάνατο του γιου του.

Πριν στεγνώσει το μελάνι από την απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών, που επέβαλε ισόβια στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος από τη Βέροια όταν έσπασε το παιχνίδι στο οποίο ανέβηκε, η δικαιοσύνη επιρρίπτει ευθύνες και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο πατέρας του 19χρονου εκφράζει την ικανοποίησή του για το ότι ο εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης ζήτησε να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βάρος αιρετών και στελεχών του δήμου Κασσάνδρας.

Ήδη πάντως οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν για παράβαση καθήκοντος, που συνδέεται και με την αδειοδότηση του λούνα παρκ ένα χρόνο πριν το τραγικό περιστατικό.

Η τέως δήμαρχος έχει εκπέσει του αξιώματος, ενώ σε τρίμηνες αργίες τέθηκαν οι αντιδήμαρχοι.