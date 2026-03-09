Δυσαρέσκεια Τραμπ για το νέο ηγέτη του Ιράν – «Δεν είμαστε κοντά σε αποστολή στρατού»

Τη δυσαρέκειά του για τον διορισμό του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του δολοφονημένου πατέρα του ως ανώτατου ηγέτη του Ιράν, εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παράλληλα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται μακριά από το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν.

«Δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας στην εφημερίδα New York Post από το γκολφ κλαμπ του στο Ντόραλ, κοντά στο Μαϊάμι, όταν ρωτήθηκε για τα σχέδιά του για τον νεότερο Χαμενεΐ.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων στη χώρα, με στόχο τη διασφάλιση των αποθεμάτων ουρανίου.

«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση γι’ αυτό. Δεν είμαστε καν κοντά», δήλωσε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε αν εξετάζει την αποστολή στρατιωτών στο Ιράν.