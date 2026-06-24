ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα 22 διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούλο

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει τα Εργαστήρια Συμβουλευτικής και τον Ιούλιο, με στόχο να ενισχύσει τους πολίτες που αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία, προετοιμάζοντάς τους για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας.

Τον Ιούλιο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε ενότητες όπως:

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Για τα 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια διάρκειας 2 ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα με τις θεματικές και να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr