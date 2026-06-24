ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα 22 διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούλο

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει τα Εργαστήρια Συμβουλευτικής και τον Ιούλιο, με στόχο να ενισχύσει τους πολίτες που αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία, προετοιμάζοντάς τους για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας.
Τον Ιούλιο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε ενότητες όπως:
- Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
- Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
- Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας
- Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο
- Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
- Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO
- Κοινωνική επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία
- Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις
- Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία
- Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)
- Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον
- Αξιοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Δημιουργία Βιογραφικού.
Για τα 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια διάρκειας 2 ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα με τις θεματικές και να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops
Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr