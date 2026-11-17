Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες δικαιούχους να λάβουν την οικονομική ενίσχυση πριν από τις εορτές.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, η πληρωμή αναμένεται περίπου δέκα ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση της ΔΥΠΑ για την ακριβή ημερομηνία πίστωσης των χρημάτων.

Το ύψος του Δώρου διαφοροποιείται ανάλογα με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κάθε άνεργος έλαβε τακτική επιδότηση, με περίοδο αναφοράς το οκτάμηνο από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα επιδότησης μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Όσοι λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας για ολόκληρη την περίοδο από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου δικαιούνται το πλήρες ποσό του Δώρου Χριστουγέννων.

Αντίθετα, για τους ανέργους των οποίων η επιδότηση καλύπτει μικρότερο χρονικό διάστημα, η ενίσχυση υπολογίζεται αναλογικά, σύμφωνα με τους πλήρεις μήνες καταβολής του τακτικού επιδόματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους μήνα επιδότησης. Επομένως, όσοι δεν καλύπτουν το συγκεκριμένο χρονικό όριο δεν δικαιούνται την καταβολή του Δώρου.

Πώς διαμορφώνεται το ποσό

Για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας και ο αντίστοιχος αριθμός ημερήσιων επιδομάτων.

Συγκεκριμένα, για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης προβλέπεται ποσό ίσο με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Στην περίπτωση των δικαιούχων που επιδοτούνται για ολόκληρο το οκτάμηνο, το Δώρο Χριστουγέννων αντιστοιχεί σε 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Κατά συνέπεια, οι άνεργοι που δεν έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο οκτάμηνο θα λάβουν αναλογικά μικρότερο ποσό, βάσει της διάρκειας της επιδότησής τους.

Η επίσημη ημερομηνία καταβολής αναμένεται να ανακοινωθεί από τη ΔΥΠΑ το επόμενο διάστημα, προκειμένου οι δικαιούχοι να γνωρίζουν πότε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή.