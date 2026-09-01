ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές του Αυγούστου – Αναλυτικά ποσά και δικαιούχοι ανά κατηγορία

Τις πληρωμές του Αυγούστου προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, για τακτικά επιδόματα ανεργίας διατέθηκαν 94.337.417,55 ευρώ σε 160.448 δικαιούχους.

Τα βοηθήματα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων καταβλήθηκαν σε 623 δικαιούχους, με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε 391.716,37 ευρώ.

Οι παροχές μητρότητας και γονεϊκότητας ανήλθαν σε 3.177.069,38 ευρώ και καταβλήθηκαν σε 3.727 δικαιούχους, ενώ για το επίδομα εργασίας διατέθηκαν 798.391,26 ευρώ σε 2.696 δικαιούχους.

Επίσης, για το επίδομα μακροχρονίως ανέργων καταβλήθηκαν 482.920 ευρώ σε 2.399 ωφελούμενους.

Οι πληρωμές για προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων ανήλθαν σε 30.908.320 ευρώ και αφορούσαν 52.089 ωφελούμενους, ενώ για λοιπές παροχές ασφάλισης διατέθηκαν 180.887,11 ευρώ σε 420 δικαιούχους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

«Με τις πληρωμές Αυγούστου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης.

Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες.

Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.