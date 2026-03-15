ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα με voucher έως 750 ευρώ

Τα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ εξελίσσονται σε βασικό εργαλείο ενίσχυσης της απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία της τελευταίας τριετίας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, περισσότεροι από 260.731 πολίτες έχουν καταφέρει είτε να βρουν εργασία είτε να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας μέσω των δράσεων κατάρτισης. Η συνολική χρηματοδότηση των προγραμμάτων ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ, προερχόμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, γεγονός που αποτυπώνει την προσπάθεια αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Πρόσφατα ξεκίνησαν οι αιτήσεις για ένα νέο πρόγραμμα αναβάθμισης και επανακατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, καθώς και σε θέματα οικονομικού εγγραμματισμού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες σε σύγχρονους τομείς της οικονομίας. Στους συμμετέχοντες προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα (voucher) που μπορεί να φτάσει έως τα 750 ευρώ.

Συνολικά διατίθενται 114.384 θέσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες εργαζόμενους να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας.

Τα στοιχεία της ΔΥΠΑ δείχνουν σημαντικά ποσοστά ένταξης στην αγορά εργασίας μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης.

Στα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων σε τομείς υψηλής ζήτησης – με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες – καταγράφηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Α΄ κύκλος: Από τους 102.477 ανέργους που συμμετείχαν, οι 53.272 βρήκαν εργασία, με ποσοστό απορρόφησης 52% .

Β΄ κύκλος: Από τους 37.602 συμμετέχοντες, οι 18.801 εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας, με ποσοστό 50%.

Ιδιαίτερα υψηλή είναι η επιτυχία των προγραμμάτων κατάρτισης που απευθύνονται σε εργαζόμενους. Στο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, 104.322 από τους 113.394 συμμετέχοντες διατήρησαν ή ενίσχυσαν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, ποσοστό που φτάνει το 92%.

Θετικά είναι επίσης τα αποτελέσματα της Ολοκληρωμένης Δράσης Κατάρτισης και Απασχόλησης για ανέργους 25 έως 45 ετών, όπου το ποσοστό απορρόφησης διαμορφώθηκε στο 66% (5.117 από τους 7.753 συμμετέχοντες).

Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για πράσινες δεξιότητες:

για ανέργους καταγράφηκε απορρόφηση 46% (18.429 από 40.063 συμμετέχοντες),

(18.429 από 40.063 συμμετέχοντες), για εργαζόμενους το ποσοστό έφτασε το 93%, με 60.790 άτομα να διατηρούν ή να βελτιώνουν τη θέση τους από τους 65.366 συμμετέχοντες.

Παράλληλα, τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες υψηλής εξειδίκευσης και οι δράσεις ανοικτού τύπου «scale up», που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, εμφανίζουν μέχρι στιγμής ποσοστά απορρόφησης 26% και 25%αντίστοιχα, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν με την ολοκλήρωση των δράσεων.