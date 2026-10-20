ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 9% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Σεπτέμβριο 2026 σε ετήσια βάση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για το Σεπτέμβριο 2026 ανήλθε σε 655.023 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -65.016 άτομα (-9,0%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Σεπτέμβριο 2025 και μείωση κατά -62.903 άτομα (-8,8%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο 2026.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2026 ανήλθε σε 169.838 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -1.829 άτομα (-1,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Σεπτέμβριο 2025 και αύξηση κατά 9.709 άτομα (6,1%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο 2026.

Απο το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για το Σεπτέμβριο 2026, ανήλθε σε 655.023 άτομα. Από αυτά 359.951 (ποσοστό 55,0%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 295.072 (ποσοστό 45,0%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 212.314 άτομα (ποσοστό 32,4%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 442.709 άτομα (ποσοστό 67,6% ).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 187.759 άτομα (ποσοστό 28,7%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 309.888 άτομα (ποσοστό 47,3%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 227.357 άτομα (ποσοστό 34,7%) και 133.513 άτομα (ποσοστό 20,4%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα)

ανέρχεται σε 169.838 άτομα, από τα οποία οι 164.424 (ποσοστό 96,8%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 5.414 (ποσοστό 3,2%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 50.853 (ποσοστό 29,9%) και οι γυναίκες σε 118.985 (ποσοστό 70,1%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 140.225 (ποσοστό 82,6%) είναι κοινοί, 1.112 (ποσοστό 0,7%) είναι οικοδόμοι, 5.414 (ποσοστό 3,2%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 832 (ποσοστό 0,5%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 22.066 (ποσοστό 13,0%) είναι εκπαιδευτικοί και 189 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026 ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 720.039 655.023 -65.016 -9,0% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 171.667 169.838 -1.829 -1,1% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026 ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 717.926 655.023 -62.903 -8,8% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 160.129 169.838 9.709 6,1%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ