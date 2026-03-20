ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 5,9% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025

Σε 903.928 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον Φεβρουάριο 2026, καταγράφοντας μείωση κατά 56.206 άτομα (-5,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Φεβρουάριο 2025 και μείωση κατά 19.925 άτομα (-2,2%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο 2026.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 903.928 ατόμων, 412.601 άτομα (ποσοστό 45,6%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 491.327 (ποσοστό 54,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 319.926 άτομα (ποσοστό 35,4%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 584.002 άτομα (ποσοστό 64,6%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 268.539 άτομα (ποσοστό 29,7%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 441.289 άτομα (ποσοστό 48,8%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 262.783 άτομα (ποσοστό 29,1%) και 167.037 άτομα (ποσοστό 18,5%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον Φεβρουάριο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 258.684 άτομα, από τα οποία οι 134.428 (ποσοστό 52%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 124.256 (ποσοστό 48%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, για τον Φεβρουάριο 2026, ανήλθε σε 258.684 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.192 άτομα (0,5%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Φεβρουάριο 2025 και μείωση κατά 2.486 άτομα (-1%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο 2026.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 111.523 (ποσοστό 43,1%) και οι γυναίκες σε 147.161 (ποσοστό 56,9%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 121.451 (ποσοστό 46,9%) είναι κοινοί, 2.309 (ποσοστό 0,9%) είναι οικοδόμοι, 124.256 (ποσοστό 48%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 9.821 (ποσοστό 3,8%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 795 (ποσοστό 0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 52 είναι λοιποί επιδοτούμενοι.