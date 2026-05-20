ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Κατά 14,4% λιγότεροι άνεργοι τον Απρίλιο 2026 σε σχέση με τον Μάρτιο

από Team MyPortal.gr
Το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον Απρίλιο 2026 ανήλθε σε 737.625 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -73.699  άτομα  (-9,1%)  σε σχέση με τον αντίστοιχο  μήνα του 2025  και μείωση κατά 123.616 άτομα (-14,4%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Μάρτιο 2026).

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Απρίλιο 2026 ανήλθε σε 162.482 άτομα  καταγράφοντας αύξηση κατά 6.426  άτομα  (4,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Απρίλιο 2025  και μείωση κατά 13.824  άτομα (-7,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο  2026.

Απο το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ  384.897  (ποσοστό 52,2%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 352.728  (ποσοστό 47,8%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

  • Οι άνδρες ανέρχονται σε 251.197  άτομα (ποσοστό 34,1%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 486.428 άτομα (ποσοστό 65,9% ).
  • Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών  ο οποίος ανέρχεται σε 210.505 άτομα (ποσοστό 28,5%).
  • Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 356.720  άτομα (ποσοστό 48,4%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 236.432 άτομα (ποσοστό 32,1%) και 145.197 άτομα (ποσοστό 19,7%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Απρίλιο, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που  πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου  μήνα) ανέρχεται σε 162.482  άτομα, από τα οποία οι 120.966  (ποσοστό 74,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 41.516 (ποσοστό 25,6%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 72.350 (ποσοστό 44,5%)  και οι γυναίκες σε 90.132 (ποσοστό 55,5%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 114.467  (ποσοστό 70,4%) είναι κοινοί, 2.469 (ποσοστό 1,5%) είναι οικοδόμοι,41.516 (ποσοστό 25,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 3.564 (ποσοστό 2,2%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 388  (ποσοστό 0,2%) είναι εκπαιδευτικοί  και 78 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026 ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 811.324 737.625 -73.699 -9,1%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 156.056 162.482 6.426 4,1%
ΜΑΡΤΙΟΣ    2026 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026 ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 861.241 737.625 -123.616 -14,4%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 176.306 162.482 -13.824 -7,8%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

