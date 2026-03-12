ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Ποιες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου

Εβδομάδα πληρωμών από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ είναι η τρέχουσα, καθώς μέχρι αύριο Παρασκευή (13/03) θα έχουν καταβληθεί συνολικά 70,4 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 73.000 δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Οι πληρωμές μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Από 9 έως και 13 Μαρτίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: