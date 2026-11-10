ΔΥΠΑ: Άνοιξε για τους εργοδότες η πλατφόρμα για 27.494 θέσεις εργασίας με επιδότηση

Άνοιξε στη μία το μεσημέρι της Τρίτης (10/11) η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για τις αιτήσεις επιχειρήσεων που αφορούν στην πρόσληψη για έναν χρόνο 27.494 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει επιδότηση έως 11.817 ευρώ ανά θέση αφορά ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, με έμφαση στις γυναίκες και στα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω.

Η οριστική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 24 Νοεμβρίου 2026 με την επιδότηση να έχει διάρκεια 12 μήνες.

Το εν λόγω πρόγραμμα «Ανοικτό πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης για 12 μήνες σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω (30+) με έμφαση σε γυναίκες και σε άτομα άνω των 50 ετών (50+)» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 279.621.732 ευρώ.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις από τις επιχειρήσεις

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Από τις 10 Νοεμβρίου 2026, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν την αίτησή τους στο ΟΠΣΚΕ, να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία, να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά, να ελέγξουν τα στοιχεία και να την αποθηκεύσουν προσωρινά.

Σε αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση και η υποβολή της αίτησης.

Από τις 24 Νοεμβρίου 2026 και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης, οι επιχειρήσεις μπορούν να οριστικοποιήσουν και να υποβάλουν την αίτηση που έχουν ήδη προετοιμάσει ή να δημιουργήσουν και να υποβάλουν νέα αίτηση.

Η συμμετοχή στο στάδιο προετοιμασίας είναι προαιρετική. Για πρώτη φορά, δίνεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να προετοιμάσουν και να ελέγξουν την αίτησή τους πριν από την έναρξη της οριστικής υποβολής.

Η επιχορήγηση καλύπτει το 50% ή το 75% του μηνιαίου μοναδιαίου κόστους, το οποίο ορίζεται σε 1.313 ευρώ και περιλαμβάνει τις μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Για την πρόσληψη ανέργων ανδρών ηλικίας 30 έως 49 ετών, η επιχορήγηση ανέρχεται σε 656,50 ευρώ τον μήνα (50%), δηλαδή σε 7.878 ευρώ για 12 μήνες. Για την πρόσληψη ανέργων γυναικών ηλικίας 30 ετών και άνω και ανέργων ανδρών ηλικίας 50 ετών και άνω, ανέρχεται σε 984,75 ευρώ τον μήνα (75%), δηλαδή σε 11.817 ευρώ για 12 μήνες.

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδω στη διεύθυνση .

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός της δράσης είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω (30+) και ιδίως των γυναικών και των ατόμων άνω των 50 ετών (50+) στην αγορά εργασίας με τη δημιουργία 27.494 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Δικαιούχοι και ωφελούμενοι

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα.

Άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση στις γυναίκες και σε άτομα άνω των 50 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ.

Η επιχείρηση θα πρέπει να μην έχει μείωση προσωπικού λόγω απόλυσης το τελευταίο τρίμηνο και να μην έχει λάβει κρατική ενίσχυση άνω των 300.000 ευρώ τα τρία προηγούμενα έτη.

Διάρκεια επιχορήγησης οι 12 μήνες

Επιχορήγηση

α) Εάν η επιχείρηση επιλέξει την πρόσληψη ανέργουάντρα ηλικίας 30 – 49 ετών, τότε επιχορηγείται με ποσό επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο 50% του μοναδιαίου κόστους (unit cost) και ανέρχεται σε 656,50 ευρώ μηνιαίως.

β) Εάν η επιχείρηση επιλέξει την πρόσληψη άνεργης γυναίκας άνω των 30 ετών ή άνεργο άντρα ηλικίας 50 ετών και άνω, τότε επιχορηγείται με ποσό επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο 75% του μοναδιαίου κόστους (unit cost) και ανέρχεται σε 984,75 ευρώ μηνιαίως.

Πού υποβάλλεται η αίτηση

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν τον αριθμό των θέσεων, τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα.

Η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις και οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψήφιους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης.

Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει άνεργο.