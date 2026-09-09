ΔΥΠΑ: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για το ειδικό εποχικό βοήθημα 2026 – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Ξεκινά αύριο, Πέμπτη (10/9), στις 11:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το 2026.

Η υποβολή αιτήσεων μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου.

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 719 ευρώ έως 1.438 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου.

Πέρυσι, περίπου 80.000 δικαιούχοιέλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα από τη ΔΥΠΑ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2026. Εξαίρεση αποτελούν οι οικοδόμοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής υπηρεσίας στο gov.gr:

Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ – gov.gr

Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και ασκούν ένα από τα ακόλουθα επαγγέλματα:

οικοδόμοι

λατόμοι

ασβεστοποιοί

κεραμοποιοί

πλινθοποιοί

αγγειοπλάστες

δασεργάτες

ρητινοσυλλέκτες

καπνεργάτες

μουσικοί – μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου

υποδηματεργάτες

μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης

χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών ή γεωτρητικών μηχανημάτων

ηθοποιοί

τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης

χειριστές ή βοηθοί χειριστών κινηματογράφου

ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου

ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου

εργαζόμενοι στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο

σμυριδεργάτες

ταξιθέτες θεάτρου και κινηματογράφου

χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

τεχνικοί που απασχολούνται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις και είναι μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Δικαιούχοι είναι επίσης ασφαλισμένοι που έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησηςπροκειμένου να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι αυτό να προκύπτει από τον ΚΑΔ στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής τους και να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Η απόφαση για τη χορήγηση του βοηθήματος παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης, το ύψος του βοηθήματος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική σελίδα της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/anergia-kai-paroxes-asfalishs-misthwtwn?tab=boithimata-epidomata&tab2=eidiko-epokhiko-voithima&tab3=