ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 ανέργων

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη (16/9), στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ωφελούμενων και αποκλειομένων για το «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ, ηλικίας 25-54 ετών, στη ΔΥΠΑ».

Η δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης, μέσω της τοποθέτησής τους σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στη ΔΥΠΑ.

1.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος προβλέπεται η τοποθέτηση 1.000 ανέργων πτυχιούχων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ηλικίας από 25 έως και 54 ετών, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Η κατάρτιση των προσωρινών πινάκων πραγματοποιήθηκε μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση, η οποία έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.

Πού μπορούν να δουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ειδική σελίδα του προγράμματος στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ:

ΔΥΠΑ – Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 ανέργων πτυχιούχων

Η σχετική διαδρομή στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ είναι:

dypa.gov.gr → Προγράμματα Απασχόλησης → Κλειστά Προγράμματα → Προγράμματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση οι άνεργοι → Προγράμματα Απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα → «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ, ηλικίας 25-54 ετών, στη ΔΥΠΑ» → Νομικό Πλαίσιο – Υποστηρικτικό Υλικό.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτησή τους στον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων, χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. Στον πίνακα μπορούν να ενημερωθούν και για τη μοριοδότηση που συγκέντρωσαν βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων.

Αντίστοιχα, όσοι δεν περιλαμβάνονται στους ωφελούμενους λόγω αποκλεισμού μπορούν να αναζητήσουν την αίτησή τους στον προσωρινό πίνακα αποκλειομένων, προκειμένου να ενημερωθούν για τον λόγο αποκλεισμού.

Πότε υποβάλλονται οι ενστάσεις

Η ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων ανοίγει και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις, επισυνάπτοντας, εφόσον απαιτείται, τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής ξεκινά:

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 11:00

και ολοκληρώνεται Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 23:59.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, με χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης TAXISnet.

Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων – ΔΥΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τηρήσουν αυστηρά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, καθώς μετά την παρέλευση της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η υποβολή ένστασης μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Προϋπολογισμός 36 εκατ. ευρώ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ειδικού προγράμματος ανέρχεται σε 36 εκατ. ευρώ.

Η δράση εντάσσεται στις πολιτικές απασχόλησης της ΔΥΠΑ και επικεντρώνεται στην ενίσχυση της απασχόλησης εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης, μέσω της δημιουργίας 1.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης στη ΔΥΠΑ.

Οι πίνακες που αναρτήθηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου είναι προσωρινοί, συνεπώς η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Μετά την εξέταση τυχόν αιτιολογημένων ενστάσεων και των δικαιολογητικών που θα υποβληθούν, θα ακολουθήσει η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η Δημόσια Πρόσκληση.