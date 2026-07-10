Δύο συλλήψεις και ένα ένταλμα για τον εμπρησμό στη Marfin το 2010

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τη διαλεύκανση της εμπρηστικής επίθεσης που σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 στη Marfin στη Σταδίου και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί δύο άνδρες κατόπιν εκτέλεσης σχετικών ενταλμάτων σύλληψης. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη μία γυναίκα σε βάρος της οποίας έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Η γυναίκα είχε φύγει από τότε και μένει μόνιμα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη της επιχείρησης και τις διαδικασίες που ακολουθούν.

Πώς έφτασε στα «ίχνη» τους το ελληνικό FBI

Το ελληνικό έφτασε στα ίχνη τους λόγω νέων φωτογραφιών και υλικού.

Τα νέα στοιχεία συνδυάστηκαν με το υπάρχον υλικό, με αποτέλεσμα να συνταχθεί νέα έκθεση ανάλυσης και να εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία της Marfin σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 2010, όταν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά των οικονομικών μέτρων για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, ομάδα αγνώστων, έριξε βόμβες μολότοφ στην τράπεζα την ώρα που βρίσκονταν μέσα σε αυτήν περίπου25-30 εργαζόμενοι.

Οι περισσότεροι κατάφεραν να διαφύγουν, πέντε άτομα διέσωσε η Πυροσβεστική, τρεις όμως άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία λόγω των τοξικών αναθυμιάσεων και του πυκνού καπνού.

Ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου (32 ετών-έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.

ΠΗΓΗ: CNN.GR