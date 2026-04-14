Δύο συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά

Στη σύλληψη δύο νεαρών, ενός 26χρονου Κεφαλονίτη κι ενός 22χρονου Αλβανού, για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Κεφαλονιάς, ενώ αναζητούν και τρίτο πρόσωπο, έναν 23χρονο, επίσης από τo νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορία που τους βαραίνει είναι αυτή της έκθεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται να ήταν μαζί με τη 19χρονη την ώρα που εκείνη έχασε τις αισθήσεις της, προσήλθαν αυτοβούλως, μαζί με τους δικηγόρους τους στον εισαγγελέα.

Η άτυχη κοπέλα βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα, κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αστυνομικών ερευνών, που βρίσκονται σε εξέλιξη, στο σώμα της νεαρής δεν υπήρχαν εμφανή τραύματα.