Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι στον δημόσιοτομέα, καθώς η ΑΔΕΔΥ έχει ορίσει τη σημερινή ημέρα ως Πανελλαδική Μέρα Δράσης για τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, τα σχολεία και τα νοσοκομεία της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό σήμερα (1/10) θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη δύο συγκεντρώσεις.

Ειδικότερα, στις 10:00 έξω από το δημαρχείο Θερμαϊκού, εργαζόμενοι στον δήμο θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενώ στις 18:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου, θα γίνει συγκέντρωση που διοργανώνεται από την ΕΔΟΘ και την ΕΝΙΘ. Μετά από τη συγκέντρωση πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί και πορεία στους δρόμους του κέντρου της πόλης.