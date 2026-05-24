Δύο περιστατικά με μετανάστες σε λίγες ώρες στην Κρήτη – Εντοπίστηκαν πάνω από 100 άτομα

Δύο νέα περιστατικά με παράτυπους μετανάστες καταγράφηκαν στην Κρήτη , καθώς από το βράδυ του Σαββάτου έως το πρωί της Κυριακής πάνω από 100 άτομα εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Καλών Λιμένων.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν 45 μετανάστες εντοπίστηκαν στην ξηρά, κοντά στους Καλούς Λιμένες. Όλοι τους ήταν υπήκοοι Σουδάν και άνδρες, ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν και ένας ανήλικος.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, σημειώθηκε και το δεύτερο περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή, περίπου 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου εντοπίστηκαν συνολικά 59 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης τους από τις αρμόδιες αρχές, όπως μεταδίδει το neakriti.gr.

Πρόκειται για 31 υπηκόους Αιγύπτου, εκ των οποίων οι 16 είναι ανήλικοι, 3 υπηκόους Σουδάν, ανάμεσά τους ένας ανήλικος και 25 ενήλικες υπηκόους Μπαγκλαντές.