Δύο παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά F-16

Σε δύο παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και πέντε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών προχώρησε σήμερα η τουρκική πολεμική αεροπορία.

Δύο μαχητικά F-16 προχώρησαν σε δύο παραβιάσεις και δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών και οι υπόλοιπες τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας σημειώθηκαν από ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72.

Σημειώνεται ότι η περιοχή όπου καταγράφηκε η παράνομη τουρκική δραστηριότητα ήταν το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, με την ελληνική Πολεμική Αεροπορία, όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, να προχωρά σε αναχαίτιση των τουρκικών αεροσκαφών.