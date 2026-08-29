Δύο οι προσφορές για τον Προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης και τη σύνδεση του 6ου προβλήτα – Τα χρονοδιαγράμματα

Δυο δεσμευτικές προσφορές κατατέθηκαν στο έργο «Σιδηροδρομική Σύνδεση του 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης και Κατασκευή Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης», αρχικού προϋπολογισμού 53,4 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Δεσμευτικές οικονομικές προσφορές κατέθεσαν η ΤΕΡΝΑ και η κοινοπραξία AKTOR – METKA.

Το έργο διακρίνεται σε δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη αφορά την ανάπτυξη του δικτύου του Δυτικού Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, με την κατασκευή και λειτουργική αναβάθμιση επτά σιδηροδρομικών σταθμών/στάσεων.

Για τους επιβάτες, ο Δυτικός Προαστιακός σημαίνει νέους, προσβάσιμους σταθμούς και στάσεις, με αποβάθρες, διαμορφωμένες προσβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, καθώς και χώρους στάθμευσης στους σταθμούς, ώστε η πρόσβαση στο δίκτυο να είναι πιο εύκολη για όσους μετακινούνται από και προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Η δεύτερη ενότητα αφορά τη σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο, μέσω νέας σιδηροδρομικής γραμμής.

Η παρέμβαση αυτή ενισχύει τη σύνδεση του λιμένα με το εθνικό και διεθνές σιδηροδρομικό δίκτυο, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στις εμπορευματικές μεταφορές και στους διαδρόμους διασύνδεσης με τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης οι απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις στην υφιστάμενη ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρομική γραμμή, όπως ανακατασκευή γραμμών όπου απαιτείται, υδραυλικά έργα, έργα αποστράγγισης και οχετοί, καθώς και οι αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και σιδηροδρομικά συστήματα για τη λειτουργία των νέων σταθμών και της σύνδεσης.

Από τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου προκρίθηκε η ανάπτυξη δικτύου μορφής «Υ», με δύο ανατολικούς κλάδους, Σίνδου και Αγχιάλου – Διαβατών, και ενιαίο κλάδο προς τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, εξυπηρετώντας συνολικά επτά στάσεις: Σίνδου, Αγχιάλου, Διαβατών, Κορδελιού, Επτανήσου, Μενεμένης και Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

Η νέα αυτή διάταξη επιτρέπει τη σύνδεση του προαστιακού δικτύου με το Μετρό Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο και συνδεδεμένο σύστημα αστικών μεταφορών για τη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, η σύνδεση του 6ου Προβλήτα ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο του λιμένα Θεσσαλονίκης και βελτιώνει τις διεθνείς εμπορευματικές διασυνδέσεις της χώρας.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η κατασκευή του Δυτικού Προαστιακού Θεσσαλονίκης προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών, ενώ η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 36 μηνών.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι ότι το έργο προβλέπει τμηματικές παραδόσεις στους σταθμούς του προαστιακού, επιτρέποντας τη σταδιακή λειτουργία τμημάτων του δικτύου και τη σταδιακή απόδοση στους πολίτες, καθώς προχωρά η κατασκευή.

Πηγή: metaforespress.gr