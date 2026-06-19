ΔΙΕΘΝΗ

Δύο νεκροί από νέο ρωσικό χτύπημα στην Ουκρανία

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν μετά το χτύπημα της Ρωσίας στη βορειοανατολική ουκρανική περιοχή Σούμι με βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, δήλωσε η αστυνομία της Ουκρανίας την Παρασκευή (19/06).

Άλλα πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια βοήθεια μετά το χτύπημα της Ρωσίας στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο με βόμβες, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινιεχουμπόφ, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: Reuters

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