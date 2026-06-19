Δύο νεκροί από νέο ρωσικό χτύπημα στην Ουκρανία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν μετά το χτύπημα της Ρωσίας στη βορειοανατολική ουκρανική περιοχή Σούμι με βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, δήλωσε η αστυνομία της Ουκρανίας την Παρασκευή (19/06).

Άλλα πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια βοήθεια μετά το χτύπημα της Ρωσίας στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο με βόμβες, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινιεχουμπόφ, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: Reuters