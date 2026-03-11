Δύο νέες πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων προσγειώθηκαν στην Αθήνα

Με εμφανή ανακούφιση και συγκίνηση έφτασαν στην Αθήνα Έλληνες που επαναπτρίστηκαν απο τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο επιχείρησης του Υπουργείου Εξωτερικών για την επιστροφή πολιτών που βρίσκονταν στην περιοχή.

Λίγο μετά τις 18:00 προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δύο πτήσεις επαναπατρισμού, η μία από το Ντουμπάι και η άλλη από τη Ντόχα. Στους αφιχθέντες ήταν εμφανής η ανακούφιση, ενώ συγκινητικές ήταν και οι στιγμές με συγγενείς που τους περίμεναν για τους υποδεχθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται ακόμη τέσσερις πτήσεις επαναπατρισμού από το Τελ Αβίβ μέσα στην ίδια ημέρα. Την ίδια ώρα λόγω της κατάστασης στη περιοχή, έχουν ακυρωθεί συνολικά 43 πτήσεις, εκ των οποίων 22 ήταν αφίξεων και 21 αναχωρήσεων.

Οι επιβάτες που επέστρεψαν περιέγραψαν την έντονη κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, με συνεχείς σειρήνες και συναγερμούς, καθώς και ειδοποιήσεις από την πολιτική προστασία στα κινητά τους τηλέφωνα, με οδηγίες να παραμένουν σε κλειστούς χώρους κατά τη διάρκεια των προειδοποιήσεων.

Όπως ανέφεραν, ακόμη και πριν από την αναχώρηση της πτήσης τους πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι ασφαλείας στο αεροδρόμιο και στον εναέριο χώρο, ενώ οι επιβάτες μεταφέρθηκαν προσωρινά σε ασφαλές σημείο μέχρι να ολοκληρωθεί δεύτερος έλεγχος πριν την επιβίβαση.

Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας και στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με άμεση κινητοποίηση ακόμη και για μικρά περιστατικά στο χώρο του αεροδρομίου.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και ειδική πτήση για τη μεταφορά κατοικίδιων ζώων που ανήκουν σε Έλληνες πολίτες και δεν μπόρεσαν να μεταφερθούν με τις υπάρχουσες πτήσεις, καθώς ορισμένες αεροπορικές εταιρείες δεν δέχονται ζώα στις πτήσεις επαναπατρισμού. Η σχετική πρωτοβουλία εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί πιθανότατα προς το τέλος της εβδομάδας.