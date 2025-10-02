Δύο μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ σε σκάφος του στολίσκου που αναχαιτίστηκε – Να ληφθεί κάθε μέριμνα για την ασφάλειά τους ζητάει η Ένωση

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης, στην οποία κάνει γνωστό ότι δύο δημοσιογράφοι-μέλη της βρίσκονται σε σκάφος του στολίσκου που αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα και ζητά να ληφθεί κάθε μέριμνα για την ασφάλειά τους.

Αναλυτικά:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης παρακολουθεί εντατικά τις εξελίξεις σχετικά με την αναχαίτιση ελληνικών πλοίων του Global Sumud Flotilla από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, καθώς σε ένα από αυτά επέβαιναν οι δημοσιογράφοι-μέλη της, Μπάμπης Μπίκας και Μαρίνα Μεϊντάνη.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ έχει κάνει κάθε αναγκαία επικοινωνία με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, ώστε να υπάρξει άμεση μέριμνα για την ασφάλεια των μελών της και να τηρηθεί κάθε νομιμότητα στις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για τον τερματισμό της κράτησής τους.

Η συμμετοχή Ελλήνων και άλλων ευρωπαίων δημοσιογράφων στον στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα έχει ισχυρή συμβολική σημασία έναντι του αποκλεισμού ενημέρωσης και των εκατοντάδων δολοφονιών δημοσιογράφων στην περιοχή, που έχει καταδικάσει η διεθνής κοινότητα.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ εκφράζει τη στήριξή της στους δύο συναδέλφους και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξαντλήσει κάθε μέσο για την ασφαλή επιστροφή τους, όπως και όσων επέβαιναν στα ελληνικά σκάφη του στολίσκου».