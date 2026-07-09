Δυο λόγια από καρδιάς για την Αφροδίτη Νέστορα

Του Βαγγέλη Πλάκα

Σήμερα στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα πήγα πρώτα από ανθρώπινη ανάγκη και δευτερευόντως από επαγγελματικό καθήκον. Έχω την τύχη να γνωρίζω την οικογένεια, την Αφροδίτη και τον κύριο Παναγιώτη αρκετό καιρό. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν την οικογενειακή τους τραγωδία πριν περίπου πέντε χρόνια με το θάνατο της Νικολέτας, της μικρής αδερφής της Αφροδίτης, σε ηλικία μόλις 37 ετών, με είχε συγκινήσει: με μια δύναμη δυσεξήγητη κατάφεραν να μείνουν όρθιοι, πρώτα για το μικρό τους εγγονάκι που έχασε τη μητέρα του. Οικογένεια με ήθος, αξιοπρέπεια, διακριτικότητα, δοτικότητα και γενναιοδωρία.

Την Αφροδίτη τη γνώρισα καλύτερα στις αρχές του 2023 όταν σκέφτονταν να κατέβει στην πολιτική κονίστρα ως υποψήφια βουλευτής έχοντας ήδη διαγράψει την πορεία της στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και σε κοινωνικές-φιλανθρωπικές οργανώσεις. Στη μνήμη της πρόωρα χαμένης αδερφής της ίδρυσε και την οργάνωση RED-Y, που δραστηριοποιείται στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη δωρεά οργάνων και μυελού των οστών.

Διάβασε τότε το βιβλίο μου «Εκλογές στην Πράξη» και σε μια κομματική εκδήλωση, που αυτή συμμετείχε ως στέλεχος και εγώ την κάλυπτα δημοσιογραφικά, συμφωνήσαμε να τα πούμε. Ζήτησε τη γνώμη μου για τις εκλογές, την απόφασή της, πως πρέπει να κινηθεί –δεν νομίζω πως την έκανα σοφότερη με τις απόψεις μου, ούτε πως κάπως μπορεί να την βοήθησαν. Γνωρίζοντας πως όλα ήταν εναντίον της όμως, μπήκε στη δύσκολη μάχη στην δύσκολη, επίσης, περιφέρεια της Α’ Θεσσαλονίκης, δίνοντας έναν έντιμο αγώνα χωρίς πλάτες.

Όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε ήταν πάντα πρόθυμη να εξυπηρετεί τις δημοσιογραφικές ανάγκες στο κανάλι ή το site για την ενημέρωση των πολιτών για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τα κόκκινα δάνεια και σχετικά με την νομική της εξειδίκευση θέματα.

Τελευταία είχε αποφασίσει να είναι ξανά υποψήφια βουλευτής ή όπως είπε πρόσφατα σε συνάντηση με δημοσιογράφους πως εκφράζει την βούλησή της να είναι ξανά υποψήφια. –αν και όλες οι πληροφορίες μας από την Πειραιώς έλεγαν πως θα είναι σίγουρα εκ νέου στο ψηφοδέλτιο Σεμνά και αθόρυβα.

Δεν ξέρω γιατί η Αφροδίτη έγινε στόχος των τρομοκρατών. Ίσως ενόχλησε πως τελευταία είχε επιδείξει μια έντονη πολιτική δραστηριότητα με παρεμβάσεις σε θέματα τοπικά αλλά και κεντρικής πολιτικής. Ίσως θεωρήθηκε «εύκολος στόχος» καθώς δεν διαθέτει φύλαξη κλπ. Ξέρω ότι η μητέρα της έφυγε άδικα και αδόκητα και πως η ίδια μέσα σε μια στιγμή είδε τα πάντα να αλλάζουν επειδή υπέπεσε στο… αμάρτημα να ασχολείται με την πολιτική. Ξέρω όμως και κάτι ακόμη: βλέποντας την πλημμύρα του κόσμου σήμερα στη Μητρόπολη Κοζάνης για το ύστατο χαίρε στη μητέρα της και για να συμπαρασταθούν στην ίδια και τον πατέρα της, είμαι σίγουρος πως πολύς κόσμος θα είναι δίπλα της. Στο μακρύ δρόμο που έχει να επουλώσει τα σωματικά και ψυχικά της τραύματα.