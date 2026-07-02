Δύο κορυφαίες διοργανώσεις ιστιοπλοΐας τον Ιούλιο στην Καλαμαριά

Για την Καλαμαριά, η θάλασσα είναι η ταυτότητά της. Είναι η ιστορία της, ο πολιτισμός της, η καθημερινότητά της και το μέλλον της. Γι’ αυτό και ο φετινός Ιούλιος μετατρέπει την πόλη σε ένα μεγάλο διεθνέςναυταθλητικό κέντρο, φιλοξενώντας δύο κορυφαίες διοργανώσεις ιστιοπλοΐας που θα στρέψουν τα βλέμματα της ευρωπαϊκής και παγκόσμιαςιστιοπλοϊκής κοινότητας στον Θερμαϊκό.

Από τις 6 έως τις 18 Ιουλίου, η Καλαμαριά γίνεται η πρωτεύουσα της νεανικής ιστιοπλοΐας. Εκατοντάδες νεαρές αθλήτριες και αθλητές, προπονητές, συνοδοί, εθελοντές και φίλοι του αθλήματος από κάθε γωνιά του κόσμου θα βρεθούν στην πόλη μας, μεταφέροντας το πιο αισιόδοξο μήνυμα: ότι η θάλασσα ενώνει τους λαούς, καλλιεργεί αξίες και δημιουργεί φιλίες που ξεπερνούν σύνορα.

Η αυλαία ανοίγει με το Europa Cup «ARGO», τη μεγάλη προαγωνιστική διοργάνωση (Pre Event), που συνδιοργανώνουν ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (ΝΑΟΚΘ) και ο Δήμος Καλαμαριάς, από τις 6 έως τις 8 Ιουλίου.

Πρόκειται για μία διοργάνωση που ήδη αποκτά διεθνή χαρακτήρα, καθώς αναμένονται 230 αθλητές και αθλήτριες από 43 χώρες, οι οποίοι θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στα νερά του Θερμαϊκού, λίγες ημέρες πριν από το κορυφαίο ευρωπαϊκό ραντεβού της χρονιάς.

Και αμέσως μετά, από τις 12 έως τις 18 Ιουλίου, η σκυτάλη περνά στο κορυφαίο γεγονός, που διεκδίκησε και πέτυχε να αναλάβει τη διοργάνωσή του ο ΝΑΟΚΘ.

Η Καλαμαριά θα φιλοξενήσει το ILCA 6 Youth European Championship & Open European Trophy, ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ιστιοπλοΐας νέων, με τη συμμετοχή 400 κορυφαίων αθλητών από 45 χώρες.

Η επιλογή της Καλαμαριάς μόνο τυχαία δεν είναι. Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε το 1947 και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ναυταθλητικούς συλλόγους της χώρας, διαθέτει πολυετή παράδοση στην ανάπτυξη της ιστιοπλοΐας και συνολικά του ναυταθλητισμού, έχοντας αναδείξει σπουδαίους αθλητές και διεθνείς διακρίσεις.

«Για τον Δήμο Καλαμαριάς, η φιλοξενία αυτών των διοργανώσεων αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μία αθλητική επιτυχία. Είναι μια μεγάλη επένδυση στην εξωστρέφεια της πόλης. Είναι μια ευκαιρία να αναδειχθεί διεθνώς η μοναδική σχέση της Καλαμαριάς με τη θάλασσα, η φυσική ομορφιά του παραλιακού της μετώπου, οι αθλητικές της υποδομές, η φιλοξενία των ανθρώπων της, η τοπική αγορά, η γαστρονομία και ο πολιτισμός της.

Για δύο ολόκληρες εβδομάδες, η Καλαμαριά θα γεμίσει πανιά, σημαίες, χρώματα, διαφορετικές γλώσσες και χαμόγελα. Η θάλασσά της θα γίνει στίβος συναγωνισμού, αλλά και σημείο συνάντησης νέων ανθρώπων από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, που θα γνωρίσουν την πόλη μας μέσα από τον αθλητισμό. Ο Δήμος Καλαμαριάς συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στον ναυταθλητισμό, στηρίζοντας έμπρακτα τις μεγάλες διοργανώσεις που προβάλλουν διεθνώς την πόλη και δημιουργούν σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και την κοινωνία.

Ο Ιούλιος είναι ο μήνας της Καλαμαριάς.

Ο μήνας της θάλασσας.

Ο μήνας του ναυταθλητισμού.

Η Καλαμαριά ανοίγει τα πανιά της και υποδέχεται την Ευρώπη και τον κόσμο!», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.