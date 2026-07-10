Δύο επιτυχημένες μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Δύο μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στη Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στις 9 Ιουλίου 2026χάρη στη δωρεά οργάνων 53χρονης γυναίκας, η οποία νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου.

Η δωρεά της έδωσε το πολύτιμο δώρο της όρασης σε δύο ασθενείς. Ο πρώτος λήπτης είναι άνδρας 73 ετών από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έλαβε μόσχευμα κερατοειδούς στον αριστερό οφθαλμό, καθώς έπασχε από φυσαλιδώδη κερατοπάθεια. Η δεύτερη λήπτρια είναι γυναίκα 54 ετών από τη Νάουσα, στην οποία μεταμοσχεύθηκε κερατοειδής στον αριστερό οφθαλμό λόγω κερατόκωνου.

Η ομάδα μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους της δότριας και τις ειλικρινείς ευχαριστίες της για τη γενναία απόφασή τους να προχωρήσουν στη δωρεά οργάνων, μετατρέποντας μια στιγμή βαθιάς απώλειας σε ελπίδα για συνανθρώπους τους.

Ειδικά στην περίπτωση των μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς, η προσφορά αυτή μπορεί να αποκαταστήσει την όραση και να επιτρέψει στους λήπτες να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους με αυτονομία και αισιοδοξία. Η ενίσχυση της κουλτούρας της δωρεάς αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μείωση των λιστών αναμονής και την παροχή ελπίδας σε ακόμη περισσότερους ασθενείς που περιμένουν ένα συμβατό μόσχευμα.

Για πολλούς ασθενείς, η μεταμόσχευση αποτελεί τη μοναδική θεραπευτική λύση, γι’ αυτό το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου απευθύνει έκκληση για ενίσχυση της δωρεάς οργάνων και ιστών, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων μοσχευμάτων και να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους ασθενείς να αποκτήσουν πρόσβαση σε μεταμοσχεύσεις που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους.

Το Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Γ.Ν. Παπαγεωργίου συνεχίζει να πρωτοπορεί στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς, εφαρμόζοντας σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές και αποτελώντας το μοναδικό κέντρο του δημόσιου τομέα στη Βόρεια Ελλάδα που διενεργεί αμιγείς μεταμοσχεύσεις ενδοθηλίου κερατοειδούς.