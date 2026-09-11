Δύο εμπλοκές με οπλισμένα F-16 πάνω από το Αιγαίο και 10 παραβιάσεις του εναέριου χώρου

Κλιμακώνει τις προκλήσεις της η Άγκυρα πάνω από το Αιγαίο, καθώς την Παρασκευή η τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε 10 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και δέκα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Πάνω από το Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο πέταξαν συνολικά εννέα αεροσκάφη: έξι μαχητικά F-16, εκ των οποία τα 4 ήταν οπλισμένα, και 3 μη επανδρωμένα UAV.

Σε δύο περιπτώσεις η παράνομη δραστηριότητα των τουρκικών αεροσκαφών εξελίχθηκε σε εμπλοκή με ελληνικά αεροσκάφη εμπλοκής. Να σημειωθεί ότι όλες οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου έγιναν από τα τουρκικά F-16.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.