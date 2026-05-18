Δύο 16χρονες κατήγγειλαν βιασμό από 19χρονο στη Σκιάθο

Δύο 16χρονες μαθήτριες κατήγγειλαν ότι βιάστηκαν από έναν 19χρονο που γνώρισαν μέσω κοινωνικών δικτύων, σε περιστατικό που έλαβε χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου στο σπίτι του δράστη στη Σκιάθο.

Οι τρεις τους είχαν βγει νωρίτερα σε μπαρ του νησιού, ενώ στο σπίτι του 19χρονου οι ανήλικες -μαθήτριες Γ’ Γυμνασίου- ανέφεραν πως του ζητούσαν επανειλημμένα να σταματήσει, χωρίς αυτός να συμμορφωθεί.

Την Κυριακή το μεσημέρι οι δύο κοπέλες προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα Σκιάθου μαζί με τους γονείς τους και κατέθεσαν μήνυση.

Ο 19χρονος, ο οποίος κατάγεται από το νησί αλλά βρισκόταν εκεί σε στρατιωτική άδεια, συνελήφθη αμέσως μετά την καταγγελία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και κατάχρηση ανικάνων προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, και παραπέμπεται στο Στρατοδικείο Λάρισας.