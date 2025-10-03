Δυνατό το Χρηματιστήριο Αθηνών με άνοδο πάνω από τις 2.080 μονάδες

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών άγγιξε τις 2.081 μονάδες με άνοδο 1,19% και τζίρο στα 101,22 εκατ. ευρώ, στις 2:22 μμ, δείχνοντας σημάδια δύναμης, με ώθηση από τον τραπεζικό τομέα.

Ο ΓΔΤ κατάφερε να ξεπεράσει για ακόμα μια φορά το σημείο αντίστασης των 2.065 μονάδων ενδοσυνεδριακά, ωστόσο δεν κατάφερε να το διατηρήσει μέχρι το κλείσιμο της συνεδρίασης, όταν έπεσε στις 2.076 μονάδες.

Όπως σημειώνει στο εβδομαδιαίο της δελτίο η Beta Χρηματιστηριακή, απομένουν ακόμα 66 συνεδριάσεις πριν το ημερολογιακό τέλος της χρονιάς και ο Γενικός Δείκτης κερδίζει 40% έχοντας 11 μήνες συνεχούς ανόδου, παρά τις απαιτητικές κεφαλαιακές δράσεις άντλησης κεφαλαίων που τρέχουν από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

«Το χρηματιστηριακό περιβάλλον παραμένει θετικά φορτισμένο κυρίως από τις τάσεις στις ξένες αγορές και τα ικανοποιητικά μάκρο που πλέον περιλαμβάνουν και στοιχεία από τον εγχώριο πληθωρισμό» σημειώνουν οι αναλυτές.

Την ίδια ώρα, σε θετικό περιβάλλον κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, με τις μετοχές να ενισχύονται σήμερα Παρασκευή 3/10, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που ώθησε τους περιφερειακούς δείκτες υψηλότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,3%, έχοντας προσθέσει 0,5% στη συνεδρίαση της Πέμπτης, αφού έφτασε σε ιστορικό υψηλό νωρίτερα την ίδια μέρα. Αυτό σηματοδότησε την πέμπτη συνεχόμενη ημέρα κερδών για τον δείκτη και τον έβαλε σε τροχιά να κλείσει την εβδομάδα με άνοδο άνω του 2%.

Ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου, ο οποίος επίσης έφτασε σε ιστορικό υψηλό νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κινήθηκε 0,6% υψηλότερα, ενώ ο SMI της Ελβετίας σημείωσε άνοδο περίπου 0,5% και ο FTSE MIB της Ιταλίας σημείωσε άνοδο 0,4%.