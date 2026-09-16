Δυναμική παρουσία της ΑΝΑΚΕΜ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Με εντυπωσιακή προσέλευση ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της ΑΝΑΚΕΜ στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (5-13 Σεπτεμβρίου 2026), ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το περίπτερο της ΑΝΑΚΕΜ επισκέφθηκαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων και της αγοράς, καθώς και πολλοί πολίτες που ενημερώθηκαν για τη διαδικασία ανακύκλωσης μπάζων και τις καταστροφικές συνέπειες της παράνομης απόρριψης στο περιβάλλον.

Κάνοντας τον απολογισμό της φετινής συμμετοχής, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ, κ. Ηλίας Δημητριάδης, τόνισε: «Η φετινή μας παρουσία επιβεβαιώνει πως η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πλέον κοινή προτεραιότητα. Ως ΑΝΑΚΕΜ, απαντάμε στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις με καινοτομία, κάνοντας καθημερινά την κυκλική οικονομία πράξη».

Τα βλέμματα όλων συγκέντρωσε η πρωτότυπη διαδραστική εκδήλωση της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Μέσα από το ανατρεπτικό game show «Πόσο για τα μπάζα είσαι;» με οικοδεσπότη τον Φάνη Λαμπρόπουλο, η ΑΝΑΚΕΜ δημιούργησε το αδιαχώρητο στο περίπτερό της, αποδεικνύοντας πως η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μπορεί να γίνει προσιτή στο ευρύ κοινό μέσα από το αυθεντικό χιούμορ και την άμεση διάδραση.

Πόλος έλξης για τους επισκέπτες της έκθεσης αποδείχθηκε για άλλη μια χρονιά το ξεχωριστό «σαλόνι» της ΑΝΑΚΕΜ. Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανακυκλωμένα μπάζα, μαγνήτισε την προσοχή του κοινού και απέδειξε περίτρανα πώς η φιλοσοφία της επαναχρησιμοποίησης μπορεί να δώσει δεύτερη ζωή στα κατασκευαστικά απόβλητα, αναδεικνύοντάς τα σε ένα πραγματικό έργο τέχνης.