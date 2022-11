Δυναμικές επιδόσεις για Philoxenia, Hotelia και Real Estate Expo North-24.153 επισκέπτες κατά το τριήμερο 18-20 Νοεμβρίου

Ένα δυναμικό και αποδοτικό εκθεσιακό τριήμερο έζησε η Θεσσαλονίκη από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου, οπότε και διοργανώθηκαν η Philoxenia, η Hotelia, αλλά και η νεοαφιχθείσα Real Estate Expo North. Συνολικά 24.153 επισκέπτες συνέρρευσαν στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, για να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τουρισμό, τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό, την εστίαση και καφεστίαση, αλλά και το real estate.

Το παραδοσιακό τουριστικό εκθεσιακό «δίδυμο» της Θεσσαλονίκης συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όλου του τουριστικού κλάδου, ενώ έστειλε μηνύματα αισιοδοξίας για τον ελληνικό τουρισμό με πλήθος θεσμικών φορέων, τουριστικών επιχειρήσεων, μαγευτικών προορισμών και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης να δίνουν το «παρών». Στις δύο εκθέσεις συμμετείχαν 350 εκθέτες από 18 χώρες και φιλοξενήθηκαν 115 hosted buyers από 35 χώρες και μία επιχειρηματική αποστολή 158 ατόμων από το Ιρακινό Κουρδιστάν, συντονισμένη από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Ερμπίλ.

Κοινή ομολογία εκθετών και επισκεπτών ήταν το ποιοτικά αναβαθμισμένο εκθεσιακό αποτέλεσμα, αλλά και οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν για εμπορικές επαφές. Άλλωστε, κατά τη διάρκεια των εκθέσεων πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 3.500 ραντεβού μεταξύ εκθετών και των προσκεκλημένων εμπορικών επισκεπτών (hosted buyers) από 32 χώρες. Το δε πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, που διοργάνωσαν συνεργάτες, σημαντικοί φορείς του τουρισμού και εκθέτες, καταλαμβάνοντας όλες τις συνεδριακές αίθουσες του εκθεσιακού κέντρου, έδωσε έναν ιδιαίτερα ζωντανό παλμό στις δύο διοργανώσεις, αναδεικνύοντας παράλληλα και τον επιμορφωτικό χαρακτήρα τους.

Στη Philoxenia η ανταπόκριση των εκθετών ήταν πολύ θετική και η ικανοποίησή τους από τις επαφές με τους hosted buyers και τους υπόλοιπους εμπορικούς επισκέπτες της έκθεσης μεγάλη. Επίσης, διαπιστώθηκε εμφανής αύξηση της επισκεψιμότητας σε όλες τις κατηγορίες των επισκεπτών –Ελλήνων και ξένων- ενώ η φετινή Philoxenia ανταποκρίθηκε στον τίτλο της ως Διεθνής, καθώς είχε άμεσους εκθέτες από 17 χώρες και αρκετές ξένες κρατικές συμμετοχές.

Τιμώμενη Χώρα στη Philoxenia ήταν η Αρμενία και Τιμώμενη Περιοχή ο δήμος Ηρακλείου Κρήτης, ενώ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, το υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου, η Τουριστική Επιτροπή του υπουργείου Τουρισμού της Αρμενίας, το υπουργείο Τουρισμού της Βουλγαρίας και ο Τουριστικός Οργανισμός της Σερβίας. Δυναμική ήταν η παρουσία του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ (που είχε υπό την αιγίδα του και τις δύο εκθέσεις), αλλά και των σημαντικότερων θεσμικών φορέων, ΞΕΕ, ΣΕΤΕ, ΗΑΤΤΑ, ΠΟΞ, ΣΕΤΚΕ (υπό την αιγίδα των οποίων βρέθηκε η έκθεση). Χορηγός της Philoxenia ήταν η EPSILON HOSPITALITY.

Στη Philoxenia με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το καθιερωμένο συνέδριο της διοργάνωσης, που εστίασε φέτος στον αθλητικό τουρισμό, στις προοπτικές ανάπτυξής του, στις ευκαιρίες από τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων για τη χώρα μας και στη δημιουργία κατάλληλων υποδομών. Τις εργασίες του παρακολούθησε πλήθος κόσμου, ενώ διακεκριμένοι ομιλητές μετέφεραν τη γνώση τους στο κοινό. Χορηγός Φιλοξενίας του συνεδρίου ήταν η Fraport Greece.

Σημαντική ήταν η επισκεψιμότητα και μεγάλο το ενδιαφέρον και για την έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού Hotelia. Μάλιστα, οι θεματικές της ενότητες All About Gastronomy και All About Café ήταν πραγματικά sold out.

Ειδικότερα, οι εκδηλώσεις γαστρονομίας All About Gastronomy, με την οργανωτική ευθύνη της Chef Stories, ήταν αφιερωμένες στη δυναμική των ελληνικών προϊόντων, που ενσωματώνουν τις αξίες της παράδοσης, της αυθεντικότητας, της ποιότητας, της γεύσης και αποτελούν υπεραξία για την ελληνική φιλοξενία. Το φετινό θέμα «My Local Greek Choice» παρουσιάστηκε σε οκτώ εκδηλώσεις και 400 επισκέπτες μέσα από 16 εδέσματα από τον Chef Γιώργο Ψύλλο και την ομάδα του, με εξαιρετικά προϊόντα 11 βραβευμένων παραγωγών σε μια μοναδική dining area. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι παγκόσμιες τάσεις της γαστρονομίας, που ενισχύθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, όπως το ενδιαφέρον για τροφές υψηλής διατροφικής αξίας με τοπική ταυτότητα. Σε μία από τις παρουσιάσεις έγινε ειδικό αφιέρωμα στην κρητική γαστρονομία, με δεδομένο ότι ο δήμος Ηρακλείου ήταν ο Τιμώμενος στη Philoxenia. Μάλιστα, σπουδαστές των Τμημάτων Μαγειρικής και Ξενοδοχειακών από τις σχολές ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360⁰ Θεσσαλονίκης έδωσαν νεανικό αέρα στις εκδηλώσεις.

Στην ενότητα All About Café, υπό την οργανωτική ευθύνη της εταιρείας Valenio, μεγάλη ήταν η προσέλευση κυρίως επαγγελματιών, που ήρθαν στοχευμένα για να ενημερωθούν, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για καινούργιες συνεργασίες. Επίσης, πολλοί ήταν οι επισκέπτες που ήθελαν να δοκιμάσουν τα προϊόντα και να παρακολουθήσουν τις νέες τάσεις στην καφεστίαση. Οι δε απλοί καταναλωτές που βρέθηκαν στην έκθεση ενθουσιάστηκαν με τις προτάσεις και τις νέες ποικιλίες καφέ. Σημαντική ήταν η απήχηση και των σεμιναρίων στο κοινό, καθώς δόθηκε η ευκαιρία ενημέρωσης για τις εξελίξεις στον καφέ από καταξιωμένους επαγγελματίες. Αυτός όμως που έκλεψε την παράσταση ήταν ο διαγωνισμός του Latte Art ThrowDown 2022, δίνοντας τη δυνατότητα στους Baristi να δοκιμαστούν και να αξιολογηθούν για τις δυνατότητες τους μέσα σε ένα φιλικό κλίμα.

Στην All About Café Μέγας Χορηγός ήταν το Barista’s Gold της Νουνού και Χορηγός Μηχανολογικού Εξοπλισμού η εταιρεία Eurogat.

Τέλος, στη Real Estate Expo North, η οποία διοργανώθηκε από την RM International σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-Helexpo και προσέλκυσε επιχειρήσεις από τον κλάδο των μεσιτών και των κατασκευών, ο πήχης της επισκεψιμότητας μπήκε ψηλά από την πρώτη κιόλας διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, την επισκέφθηκαν 30 ξένοι επενδυτές από το Ντουμπάι, το Χονγκ Κονγκ, τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Ιράκ, τον Λίβανο και το Ισραήλ μέσω επιχειρηματικής αποστολής που πραγματοποίησε η διοργανώτρια εταιρεία. Επίσης, στο πλαίσιο της Real Estate Expo North πραγματοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, εκδήλωση του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια λειτουργίας του.