Δυναμικά στη μάχη μπαίνει ο Πέτρος Λεκάκης

Μαχητικά στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής να επικοινωνήσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα, την ώρα που έχει κάνει την εμφάνισή του στο πολιτικό σκηνικό το νέο κόμμα Τσίπρα διεκδικώντας κομμάτι της Κεντροαριστεράς μπήκε ο αναπληρωτής Γραμματέας Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Χαριλάου Τρικούπη, Πέτρος Λεκάκης.

Μέσω αρθρογραφίας, συνεντεύξεων αλλά και συναντήσεων με πολίτες που πραγματοποιεί τις τελευταίες ημέρες υπερασπίζεται τις προτάσεις του κόμματος τονίζοντας ότι το μόνο κόμμα που έχει ολοκληρωμένο, κοστολογημένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα διακυβέρνησης απέναντι στις πολιτικές της ΝΔ είναι εκείνο του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τον κ. Λεκάκη το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει σχεδιάσει την Ελλάδα της επόμενης ημέρας, διαθέτει ρίζες βαθιές στην κοινωνία και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό ώστε να αναλάβει τα ηνία της χώρας για να κάνει πράξη την Πολιτική Αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και η πλειοψηφία των πολιτών. Πληροφορίες θέλουν τον κ. Λεκάκη να είναι υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Περιφέρεια στις επόμενες εθνικές εκλογές.