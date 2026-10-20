DW: Συμφωνία Κύπρου – Ισραήλ για το Πολεμικό Ναυτικό

Η Κύπρος ενισχύει τη θωράκιση των χωρικών της υδάτων και της ΑΟΖ της, όπως προκύπτει από σημερινό δημοσίευμα της ισραηλινής οικονομικής εφημερίδας Calcalist, η οποία επικαλείται καλά πληροφορημένες ισραηλινές πηγές, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Κύπρος πρόκειται να προμηθευτεί σκάφη της ισραηλινής Israel Shipyards, εξοπλισμένα με αμυντικά συστήματα της επίσης ισραηλινής εταιρείας Rafael. Το ύψος της συμφωνίας φέρεται να ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των υπουργείων Άμυνας της Κύπρου και του Ισραήλ βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, με τη σχετική συμφωνία να αναμένεται να υπογραφεί εντός των επόμενων εβδομάδων, μόλις οριστικοποιηθούν οι επιμέρους όροι της.

Ωστόσο, το δημοσίευμα δεν αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή αριθμό των σκαφών, την προθεσμία παράδοσής τους και τις τεχνικές προδιαγραφές τους.

Προηγούμενη συνεργασία με την Israel Shipyards

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κυπριακή Δημοκρατία συνεργάζεται με την Israel Shipyards. Για τις ανάγκες επιτήρησης της κυπριακής ΑΟΖ, τον Δεκέμβριο του 2015 η Κύπρος παρήγγειλε περιπολικό σκάφος ανοικτής θαλάσσης (OPV), μήκους 62 μέτρων και με δυνατότητα ανάπτυξης ταχύτητας έως 32 κόμβων.

Το σκάφος εξοπλίστηκε με εξελιγμένο σύστημα ραντάρ και δύο σταθμούς οπλισμού τύπου Typhoon, παραγωγής της Rafael, και εντάχθηκε στο Κυπριακό Ναυτικό τον Ιανουάριο του 2018.