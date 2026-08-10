DW: Νέα κόντρα Ιταλίας – Γερμανίας για το μεταναστευτικό

Νέα αντιπαράθεση για το μεταναστευτικό: Ρώμη και Βερολίνο συγκρούονται για τις επιστροφές αιτούντων ασύλου που θέλει να υλοποιήσει η Γερμανία, σύμφωνα με την Deutsche Welle.

Όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος, εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του εννοεί να απαιτήσει την αυστηρή εφαρμογή των όσων προβλέπονται από τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για το Άσυλο, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιουνίου.

Όπως μετέδωσε η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, «η Γερμανία θεωρεί ότι η επιστροφή των δευτερογενών ροών στην Ιταλία και στην Ελλάδα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη λειτουργία ολόκληρου του ευρωπαϊκού συστήματος».

Το Βερολίνο επιστρέφει Σομαλή στην Ιταλία

Στο πλαίσιο αυτό, στις 19 Αυγούστου η γερμανική αστυνομία πρόκειται να συνοδεύσει στην Ιταλία μια εικοσιδυάχρονη Σομαλή, η οποία έφυγε από τη χώρα της για να μην δεχθεί προσυμφωνημένο, υποχρεωτικό γάμο. Σύμφωνα με το Βερολίνο, το αίτημά της για άσυλο θα πρέπει να εξετασθεί από την Ιταλία, η οποία ήταν και η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία εισήλθε, πριν από πέντε μήνες.

Ιταλοί σχολιαστές αναφέρουν ότι η νέα αυτή στάση της γερμανικής κυβερνητικής συμμαχίας εξαρτάται και από τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, με τη συνεχή άνοδο της ΑfD. Παράλληλα, δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί πόσοι ακριβώς αιτούντες άσυλο αποτελούν μέρος των λεγόμενων δευτερογενών ροών και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να επιστρέψουν στην Ιταλία.

Πηγές του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, από τη μεριά του, άφησαν να διαρρεύσει ότι η χώρα θεωρεί πως δεν υπάρχουν δευτερογενείς ροές που να αφορούν την περίοδο πριν από τη 12η Ιουνίου, όταν και τέθηκε σε ισχύ το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η κυβέρνηση Μελόνι εξήγησε ότι η θέση της αυτή βασίζεται σε διμερή συμφωνία που υπογράφηκε με την Γερμανία στο τέλος του 2025 και η οποία, ουσιαστικά, «μηδένιζε» κάθε εκκρεμότητα.

Η Ιταλία, επίσης, είναι της άποψης ότι είναι πρώιμο να γίνει αναφορά σε νέες περιπτώσεις δευτερογενών ροών, οι οποίες μπορεί να προέκυψαν τους τελευταίους δύο μήνες. Εκτός αυτού, η υπερσυντηρητική ιταλική κυβερνητική συμμαχία άφησε να διαρρεύσει ότι πρόκειται να ζητήσει να αφαιρεθεί από όποιο νέο, σχετικό υπολογισμό ο αριθμός των μεταναστών που μεταφέρονται σε ιταλικά λιμάνια από πλοιάρια ξένων ΜΚΟ, οι οποίες, πολύ συχνά, είναι γερμανικές.