Δριμεία επίθεση Σακελλαρίδη σε Μητσοτάκη- Χαοτική η διαφορά μας με Τσίπρα είπε

Του Σταύρου Αλχατζιδη

Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαριδης. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 90η ΔΕΘ και στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε εξέφρασε την απορία του για το αν ο κ. Μητσοτάκης έχει αντίληψη της πραγματικότητας.

” Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη τα πράγματα πηγαίνουν καθημερινά χειρότερα. Υπάρχει οργή στον κόσμο γιατί αλλά ζει και αλλά ακούει από την κυβέρνηση “, είπε.

Έκανε λόγο για φαραωνικα πλεονάσματα ” για τα οποία κοκορευεται ο κ. Μητσοτάκης “, για γενικευμένο αίσθημα ανασφάλειας και για ακρίβεια που καλπάζει ” αφού τα καρτέλ αποφασίζουν μόνα τους την τιμολογιακή πολιτική.

Στάθηκε στον κουμπαρά για τη νέα γενιά λέγοντας πως αυτό συμπυκνώνει την όλη λογική του πρωθυπουργού.

” Ποια οικογένεια μπορεί να βάλει χρήματα σε αυτόν τον κουμπαρά. Άρα στην ουσία το μέτρο απευθύνεται σε αυτές τις οικογένειές που έχουν χρήματα. Αυτό για εμάς είναι άδικο ” , τόνισε ο κ. Σακελλαρίδης.

Αντιπρότεινε η χρηματοδότηση να γίνει με εισοδηματικά κριτήρια για παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Παραδέχτηκε πως η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δημοσκόππικα και μάλιστα σε απόσταση ωστόσο συμπλήρωσε πως παρουσιάζει φθορά. Χαρακτήρισε τον προεκλογικο χρόνο πολύ ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες ώστε να ανατραπεί η σημερινή κυβέρνηση .

Συνεργασίες

Υπέρ του διαλόγου με τα κόμματα της Αριστεράς τάχθηκε ο κ. Σακελλαριδης. Υπογράμμισε όμως πως αυτός θα πρέπει να γίνει χωρίς να κρυφτούν τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Και αυτό γιατί όπως πρόσθεσε αυτές οι λογικές οδήγησαν σε κρίση αξιοπιστίας τον χώρο.

Ο κ. Σακελλαριδης ανέφερε πως υπαρχουν χαοτικες διαφορές ανάμεσα στη Νέα Αριστερά και τον Αλέξη Τσίπρα. Πρόσθεσε πως δεν μπορεί να εμπιστευτεί το συγκεκριμένο κόμμα καθώς έχει μετατοπιστεί προγραμματικά από τον χώρο της Αριστεράς.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ είπε πως έχει γίνει μια συζήτηση στα όρθια με την κ. Δουρου συμπληρώνοντας πάντως ” πως δεν κρυφτούμε από τον διάλογο” . Επίσης χαρακτήρισε δυνητικό συνομιλητή το ΜΕΡΑ 25.

Ξεκαθάρισε πως άσχετα από την πορεία των συζητήσεων το κόμμα θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές.

Προτάσεις

Αναφερόμενος στις προτάσεις του κόμματος έθεσε στην κορυφή της αξιοπρεπή διαβίωση. Τοποθέτησε τον πήχη του κατώτατου μισθού στα 1100 ευρώ. Ακόμη τάχθηκε υπέρ των συλλογικών συμβάσεων.

Για τη στεγαστική κρίση ζήτησε να μπει πλαφόν στις τιμές των ενοικίων με βάση την αντικειμενική τους αξία. Επίσης τόνισε πως πρέπει να προστατευτεί η πρώτη κατοικία και να καταργηθεί η golden visa.

Για την φορολογία ανέφερε πως πρέπει να μειωθεί η έμμεσης φορολογία και να υπάρξει μηδενικό ΦΠΑ σε είδη βασικης ανάγκης

Επίσης πρότεινε διπλασιασμό μισθού για τους υγειονομικούς ώστε να αντιμετωπιστεί η φυγή τους προς το εξωτερικό.